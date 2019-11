Grüne für Ausweitung des Rauchverbots

Stuttgart.In der grün-schwarzen Landesregierung gibt es Streit über die Ausweitung des Rauchverbots in Baden-Württemberg. Während Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf eine Verschärfung des Landesnichtraucherschutzgesetzes drängt, will Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann das Vorhaben auf keinen Fall mittragen. „Die Verschärfung des Gesetzes ist für mich eine Gängelung der Bürger. Ich sehe hierfür keinen Grund und lehne sie daher ab“, sagt Eisenmann dieser Zeitung.

Umfassende Novellierung

Lucha plant eine umfassende Novellierung des Landesnichtraucherschutzgesetzes. Er will unter anderem die Ausnahmeregelungen für Restaurants und Kneipen aufheben. Bisher ist es möglich, dass gastronomische Betriebe abgetrennte Nebenräume zur Verfügung stellen, in denen geraucht werden kann. Zudem soll auch die Regelung für sogenannte Einraumgaststätten aufgehoben werden. Bei der Novellierung des Gesetzes 2009 wurde beschlossen, dass in kleinen Gaststätten mit weniger als 75 Quadratmetern Fläche auch ohne abgetrennten Nebenraum geraucht werden darf, wenn „keine oder lediglich kalte Speisen einfacher Art zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden“, so die geltende Regelung. Zudem dürfen Kinder und Jugendliche keinen Zutritt haben. Doch Lucha geht noch weiter.

Er möchte auch Diskotheken, Außenbereiche von Gaststätten oder Biergärten zu Nichtraucherzonen machen. Weiter will der Grünen-Politiker das Rauchen in Festzelten generell verbieten – also auch auf Veranstaltungen wie dem Cannstatter Volksfest. „Nichtraucher wollen sich den Gefahren nicht mehr aussetzen. Diesem berechtigten Anliegen komme ich nach“, erklärt Lucha.

Schulen sollen selbst bestimmen

Der Hotel- und Gaststättenverband im Südwesten warnt indes vor einem Aus von Hunderten Raucherlokalen. „Wir haben in Baden-Württemberg zu Recht ein gutes und etabliertes Nichtraucherschutzgesetz. Es muss sich niemand in Raucherräumen aufhalten“, verteidigt Eisenmann das geltende Gesetz. Doch Lucha will nicht klein beigeben: „Die Aussage von Frau Eisenmann kann ich nicht nachvollziehen. Sie hat als Kultusministerin schließlich für die Schüler auch eine Vorbildfunktion und sollte die Gefahren des Rauchens nicht relativieren.“ Apropos Schüler: Lucha möchte das Rauchverbot zudem auf Schulhöfe ausweiten. Eisenmann will, dass die Schulen selbst entscheiden können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019