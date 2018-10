Grüne lehnen Strobls Pläne ab

Stuttgart.Immer neue Einzelheiten der von Innenminister Thomas Strobl (CDU) geplanten Verschärfung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg dringen an die Öffentlichkeit. Nach Informationen dieser Zeitung will der CDU-Minister auch die Schleierfahndung in einem 30 Kilometer breiten Korridor entlang der Grenze zu Frankreich und zur Schweiz einführen. „Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Personen in grenznahen Bereichen einer Personenkontrolle zu unterziehen, insbesondere zur Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten Überschreitung der Landesgrenze oder des unerlaubten Aufenthalts“, heißt es in einem bislang unveröffentlichten Papier des Ministeriums.

Strobl muss das Polizeigesetz an das neue Datenschutzrecht anpassen und will die Reform für weitergehende Verschärfungen nutzen. Gestern bestätigte er, dass er einen neuen Anlauf zur Einführung der umstrittenen Online-Durchsuchung von Computern plant. Den Einsatz von Staatstrojanern zur Durchleuchtung von gespeicherten Daten hatten die Grünen ihrem Koalitionspartner bei der letzten Reform vor einem Jahr verweigert.

Streit um Sicherheitslage

„Ich kenne die Bedenken, die es beim Koalitionspartner gibt. Trotzdem gebe ich nicht auf, dafür zu werben“, sagte Strobl gestern in Stuttgart. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, aber die Terrorgefahr im Südwesten sei nach wie vor hoch, begründete der CDU-Politiker den erneuten Versuch. Beim Koalitionspartner stößt Strobl trotzdem auf Widerstand. „Es hat nach unserer Überzeugung keine Änderung der Sicherheitslage gegeben, die Verschärfungen notwendig machen“, betonte Grünen-Polizeiexperte Ulrich Sckerl.

Zugestimmt hatten die Grünen damals der Einführung der „Quellen-Telekommunikationsüberwachung“ (Quellen-TKÜ), um Nachrichtendienste wie WhatsApp mitlesen zu können. Der vom Bundeskriminalamt entwickelte Staatstrojaner kann dem Vernehmen nach nicht zwischen Online-Durchsuchung von Computern und Quellen-TKÜ trennen. „Den Trojaner gibt es, aber nicht für die Bedingungen des baden-württembergischen Polizeigesetzes“, sagt ein Insider.

Eine schwierige Abgrenzung steht für Strobl auch bei der Schleierfahndung an, weil das europäische Recht Grenzkontrollen innerhalb der EU grundsätzlich untersagt. Deshalb muss sich die geplante Überwachung im 30-Kilometer-Korridor „eindeutig von systematischen Personenkontrollen an den Außengrenzen unterscheiden beziehungsweise stichprobenartig durchgeführt werden“.

Auf Widerstand stößt auch das Vorhaben Strobls, die Einsatzmöglichkeiten der Bodycam auf Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie Wohnungen zu erweitern. Über das Vorhaben berichtete diese Zeitung bereits in ihrer Montagsausgabe. „Der Einsatz von Bodycams in Wohnungen ohne richterliche Anordnung verstößt klar gegen den grundgesetzlich garantierten Schutz der Wohnung, wenn sie nicht nur zum Eigenschutz eingesetzt wird. Wir werden dieses Grundrecht verteidigen“, sagte Sckerl.

Die Opposition sieht den Innenminister unter Zugzwang. „Grundsätzlich befürworten wir den Einsatz von Bodycams. Allerdings steht dem Einsatz dieses Instrument in Privatwohnungen der Schutz der Privatsphäre des Bürgers entgegen“, erklärte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. SPD-Fraktionsvize Sascha Binder sagte, Strobl müsse endlich „die Instrumente zur Verfügung stellen“, für die der Landtag bereits die gesetzlichen Grundlagen geschaffen habe.

