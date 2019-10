Grüne nominieren Anne Spiegel

Mainz.Das Klima auf der Erde und das gesellschaftliche Klima – mit diesen Themen will Anne Spiegel als designierte Spitzenkandidatin der Grünen in den rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf 2021 ziehen. Bei der Nominierung präsentierte sich die Familien- und Integrationsministerin aus Speyer am Freitag in Mainz zugleich kämpferisch und zurückhaltend: Die Frage, ob sie das Amt der Ministerpräsidentin anstrebe, stelle sich für sie nicht. Aktuelle Umfragen machten die Partei selbstbewusst, dürften aber nicht zu Überheblichkeit verleiten.

„Wir müssen uns auf allen Ebenen für echten Klimaschutz starkmachen.“ Jüngste Beschlüsse der Großen Koalition in Berlin zeigten eher Mutlosigkeit als entschlossenes Vorgehen. „Wir brauchen das Abschalten der Kohlekraftwerke, den Ausbau erneuerbarer Energien und dringend eine Mobilitätswende.“

Abkehr von Doppelspitze

Daneben gehe es nicht nur um das ökologische, sondern auch um das gesellschaftliche Klima. Ressentiments und Hetze gegen Menschen anderer Herkunft hätten ein beängstigendes Ausmaß angenommen. „Ich möchte meinen Kindern gerade in der Frage der gesellschaftlichen Stimmung später in die Augen schauen können und sagen, dass ich alles versucht habe, die demokratischen Werte zu erhalten.“

Die Entscheidung zur Nominierung traf der erweiterte Landesvorstand am Donnerstagabend. Die endgültige Entscheidung soll ein Parteitag treffen, wohl im Mai 2020. Die 38-Jährige tritt gegen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Fraktionschef Christian Baldauf aus Frankenthal an.

„Mir ist bewusst, dass ein Wahlkampf kein Spaziergang ist“, sagte Spiegel. Es beginne eine Zeit mit „harter Arbeit, hartem Kampf.“ 2011 und 2016 waren die Grünen mit einer Doppelspitze angetreten. Die Entscheidung zu einer anderen Aufstellung sei wegen erheblicher Verluste bei der Landtagswahl 2016 getroffen worden, sagte Vorsitzender Josef Winkler – damals kamen die Grünen mit 5,3 Prozent nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. lrs

