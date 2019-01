„Grüne schwingen nur Verbotskeule“

Mannheim.Der Sozialdemokrat Andreas Stoch muss in Stuttgart auf der Oppositionsbank zusehen, was Grün-Schwarz beschließt. Genosse Alexander Schweitzer betrachtet dagegen die Mainzer Landespolitik durch die Regierungsbrille. Die unterschiedlichen Blickwinkel der zwei Landtagsfraktionschefs ändern aber nichts daran, dass sie beim ihrer Ansicht nach zukunftsweisenden Thema Mobilität ähnliche Sichtweisen vertreten. Das wurde gestern nach dem Treffen der beiden SPD-Fraktionsvorstände von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in Mannheim jedenfalls deutlich.

„Mobilität muss bezahlbar und verfügbar für alle sein“, forderte der Mainzer Fraktionschef Schweitzer auf der gemeinsamen Pressekonferenz. Und schon leitete Stoch zum Thema Diesel-Abgas-Skandal über und nahm den politischen Gegner aufs Korn. „Die Grünen in Stuttgart schwingen nur die Verbotskeule“, kritisiert er. Dass die Landesregierung sich bei den Fahrverboten an ein Gerichtsurteil halten muss, bestritt Stoch nicht. Er wunderte sich aber darüber, dass die Landesregierung keine Revision eingelegt habe. Warum? Stochs Antwort: Die Grünen würden beim Diesel-Skandal auf Fahrverbote setzen.

In seinen Augen eine unsoziale Politik. „Nicht jeder hat ja 30 000 Euro auf der hohen Kante für einen neuen Diesel.“ Der Kollege Schweitzer hielt sich dagegen mit Kritik an den Grünen in Stuttgart zurück, immerhin gehören sie in Mainz ja zur von der SPD angeführten Ampel-Koalition. Wie Stoch forderte er aber vom Berliner CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer mehr Druck auf die Automobilindustrie. Er solle dafür sorgen, dass die Hardware-Nachrüstungssysteme vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden.

Außerdem hätten die Verbraucher es der SPD zu verdanken, dass es nun das Instrument der Musterfeststellungsklage gibt. Dieses hätten die Sozialdemokraten auf Bundesebene durchgesetzt. Die Verbraucher könnten deshalb auch Schadenersatzansprüche gegen die Autokonzerne durchsetzen.

Mehr Einfluss in der Bundespartei

Das Treffen in Mannheim hat die zwei Landtagsfraktionen in ihrem Wunsch bestätigt, enger zusammenrücken zu wollen. Die Abgeordneten versprechen sich davon auch mehr Einfluss in der Bundespartei. Sie können aber auch voneinander lernen. Die Erfahrungen der Mainzer SPD mit der in Rheinland-Pfalz seit bereits zehn Jahren gebührenfreien Kita haben den Genossen im Südwesten nach eigener Einschätzung wichtige Erkenntnisse für das von ihnen angestoßene Volksbegehren gegeben.

Und wer wie Schweitzer der Meinung ist, dass „die Frage der Pendlerbewegungen immer wichtiger ist“, erkennt gerade mit Blick auf die Metropolregion Rhein-Neckar im Dreiländerdreieck, wie wichtig eine grenzübergreifende Verkehrsinfrastruktur als Thema einer gemeinsamen politischen Agenda ist.

