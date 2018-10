Grüne zurren ihre Positionen fest

Wiesbaden.Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag bleiben die hessischen Grünen bei ihrer Linie, nicht vorzeitig in Koalitionsdebatten einzutreten. Im Parteirat, sozusagen einem kleinen Parteitag, haben die Grünen am Wochenende ein 20-Punkte-Programm, das die Basis für Gespräche mit den anderen Parteien nach der Wahl bilden soll.

Es ist stark von den grünen Kernthemen Umwelt- und Klimaschutz geprägt, aber auch Bildung und Soziales nehmen breiten Raum ein. Koalitionsdebatten habe es dagegen nicht gegeben, versicherten Spitzenkandidatin Priska Hinz (Bild) und die Landesvorsitzende Angela Dorn gestern in Wiesbaden bei der Vorstellung des Plans. Hinz bekräftigt: „Wir kämpfen für starke Grüne, nicht für Schwarz-Grün, Grün-Rot-Rot oder Jamaika.“ Auch wenn die Umfragen eine Mehrheit dafür fraglich erscheinen lassen, warnen die Grünen vor einer großen Koalition in Hessen, die wie im Bund dem Land nur internen Streit und politischen Stillstand bescheren würde.

Eines der Themen, bei denen die Grünen mit der Berliner Groko unzufrieden sind, sind die Diesel-Fahrverbote. Als Ziel nennt Hinz saubere Luft und die Vermeidung von Fahrverboten. Skeptisch sieht die Umweltministerin die Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), das Bundesimmissionsschutzgesetz so zu ändern, dass in mittelhoch belasteten Städten Fahrverbote als unverhältnismäßig gelten sollen, so dass auch Frankfurt außen vor wäre. Sie befürchte, dass damit der Druck auf die Automobilindustrie verringert werde, Hardware-Nachrüstungen bei den Diesel-Fahrzeugen zu finanzieren, sagte Hinz.

Umweltschutz, Artenvielfalt und Klimaschutz stehen in dem 20-Punkte-Programm an erster Stelle. Die Grünen wollen auch die Klimaschutzziele verschärfen, so dass bis 2030 der Ausstoß von CO2 um 55 Prozent reduziert wird. Von Windenergie, deren Ausbau die FDP bei einer Jamaika-Koalition massiv drosseln will, ist in dem Programm nicht explizit die Rede. Hinz betonte aber, der Ausbau der erneuerbaren Energie bleibe unerlässlich.

Ausbau der Radwege

Weiter fordern die Grünen eine Ausweitung ökologischer Landwirtschaft, ein Seniorenticket als weiteren Schritt zum allgemeinen Bürgerticket und den Ausbau von Schienennetz und Radwegen. Weitere Anliegen: ein Hessen-Pass mit Vergünstigungen für Bezieher niedriger Einkommen, Sicherung des Sozialbudgets, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, flächendeckendes schnelles Internet, Integrationsangebote und eine Bundesratsinitiative für das Adoptionsrecht schwuler und lesbischer Paare. (Bild: dpa)

