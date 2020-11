Grüner Minister als Feindbild von Aktivisten

Wiesbaden.Den Streit um den Bau der A 49 durch den Dannenröder Forst kennt der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir seit Jahrzehnten. Das erste Mal war der Grünen-Politiker in den 1990er Jahren vor Ort. Damals kämpfte seine Partei noch entschlossen gegen das Autobahnprojekt zwischen Nord- und Mittelhessen. Dass er einmal als zuständiger Ressortchef der Landesregierung jenen Straßenbau und die damit verbundenen Waldrodungen gegen heftigen Widerstand von Umweltschützern, aber auch radikalen Aktivisten vollziehen muss, hätte er sich damals gewiss nicht träumen lassen.

Al-Wazir hat auch keineswegs seine Meinung geändert und findet den Autobahnbau nach wie vor falsch. Nachdem Bundestag, Bundesregierung und letztlich auch Gerichte den Lückenschluss der A 49 inzwischen durch alle Instanzen beschlossen und rechtsgültig bestätigt haben, bleibt dem Minister aber nichts anderes übrig, als ihn nach geltendem Recht „in Auftragsverwaltung“ des Bundes zu vollziehen. Dass ihn das ärgert, daraus macht Al-Wazir kein Hehl. Er sei aber nicht der Bauherrr, die Verantwortung liege bei der CDU/FDP-Vorgängerregierung und der übergroßen Mehrheit für den Autobahnbau im Bundestag.

Gerichte haben entschieden

Auch in Hessen befürworten CDU, SPD, FDP und AfD die A 49, die Linke lehnt deren Vollendung klar ab, die Grünen haben sich nolens volens mit den Realitäten abgefunden und den Weiterbau der letzten drei noch fehlenden Autobahnabschnitte auch im Koalitionsvertrag mit der CDU abgesegnet. Der Planfeststellungsbeschluss für das Projekt gelte nun einmal, er sei auch in mehreren Gerichtsentscheidungen bis hin zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt worden, argumentiert der stellvertretende Ministerpräsident. Und an Recht und Gesetz müsse man sich halten, auch wenn einem die jeweiligen Entscheidungen nicht gefielen. Alles andere wäre Willkür und widerspreche dem Prinzip eines Rechtsstaats.

Solch rechtlichen Erwägungen interessieren die Autobahngegner vor Ort indes wenig. Seit einem Jahr haben sich mehrere Dutzend von ihnen im Wald häuslich eingerichtet, nach einer Schätzung der Polizei Mittelhessen sind es mittlerweile über 100 Personen. Sie leben in Baumhäusern und Camps und denken trotz der fortgeschrittenen Rodungsarbeiten nicht daran abzuziehen. Im Gegenteil, sie klettern auf den Bäumen weiter nach oben und leisten heftigen Widerstand gegen die Polizei, der wiederum auch von Kritikern ein überwiegend besonnenes Vorgehen bescheinigt wird.

Noch zu Beginn der Rodungen, denen eine Fläche von 27 Hektar Bäumen zum Opfer fallen soll, hatte der hessische Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer erklärt, vor Ort seien überwiegend Umweltschützer, es mischten sich aber auch Vertreter der linksextremistischen Szene darunter. Nachdem eine Abseilaktion von Sympathisanten der Besetzer einen schweren Unfall auf der A 3 ausgelöst hatte, folgten am Freitag erneut Aktionen auf Autobahnbrücken. Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchte Tötung von Polizisten laufen wegen eines im Wald umgestürzten Baugerüsts. Umgekehrt wird gegen einen Polizisten ermittelt, der ein Seil durchtrennt haben soll, so dass eine Aktivistin in die Tiefe stürzte.

Innenminister Peter Beuth (CDU) zählte im Landtags-Innenausschuss auf, welchen Gefahren Polizisten ausgesetzt sind: einbetonierte Barrikaden, eingegrabene Nagelbretter, Einsatz von Pyrotechnik, unübersichtliche Seilkonstruktionen und das Bewerfen mit Exkrementen. Bei der Räumung eines Protestcamps im Dannenröder Wald gab es am Mittwoch 29 Festnahmen, ein Baumbesetzer trat in zehn Meter Höhe einen Polizisten gegen den Kopf. Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser und die FDP nannten es unerträglich, dass Polizisten um ihr Leben fürchten müssten. Auch Minister Al-Wazir äußert sich besorgt: „Ich appelliere an alle vor Ort: Bringt euch und andere nicht in Gefahr!“ Ziviler Ungehorsam müsse friedlich und gewaltfrei bleiben.

