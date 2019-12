Grünes Licht für Stadtautobahn nach 56 Jahren

Frankfurt.Was lange währt, wird endlich gut – jedenfalls, wenn es nach dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir geht: 56 Jahre nach ersten derartigen Plänen unterzeichnete der Grünen-Politiker am Mittwoch in Wiesbaden den Planfeststellungsbeschluss für den Riederwaldtunnel in Frankfurt. Damit soll das letzte Stück der Stadtautobahn im Osten der Stadt vollendet und die Lücke zwischen den Bundesautobahnen 66 und 661 geschlossen werden.

Al-Wazir spricht vom „größten innerstädtischen Verkehrsprojekt seit Jahrzehnten“ und hofft, dass dieses nicht von möglichen Gerichtsverfahren verzögert wird. Sonst könnten nach seinen Plänen Ende 2021 mit dem Bau begonnen werden und acht Jahre später der 1,1 Kilometer lange Tunnel samt der beiden noch einmal eben so langen oberirdischen Teilstücke in Betrieb gehen.

Umweltschützer und früher auch seine eigene Partei haben lange gegen das Vorhaben gekämpft, die Bürgerinitiative „Unmenschliche Autobahn“ gibt es noch immer. Und sie will auch jetzt prüfen, ob eine Klage gegen den Riederwaldtunnel eingereicht werden soll. Doch Al-Wazir steht inzwischen voll hinter dem Projekt, das nicht mehr so viel mit den ursprünglichen Plänen gemein hat. Schließlich habe er schon den Planfeststellungsbeschluss für den wesentlich umstritteneren Alleentunnel als weiteren Autobahnteil durch Frankfurt aufgehoben. Und vor allem: Der von ihm jetzt unterzeichnete für den Riederwald nehme eine Vielzahl von Einwänden auf.

Tiere bekommen Grünbrücke

Das neue Planfeststellungsverfahren hatte Al-Wazir 2017 eingeleitet, weil sich die vorausgesagten Verkehrszahlen und auch die Prognose über Lärm- und Schadstoffbelastung geändert hatten. So ist die Schwenkung der Trasse für das Autobahn-Bauwerk um sechs Meter im Interesse der Fledermaus-Flüge nun auch rechtlich abgesichert.

Was den Schutz vor Lärm angeht, werden nicht nur die geplanten Lärmschutzwände teilweise deutlich höher. Lärmschutz soll es auch in der Bauphase geben, wenngleich Al-Wazir einräumt, lautlos werde es dennoch nicht sein. Damit die Kinder in einer nahe gelegenen Grundschule nicht zu sehr gestört werden, wird eine dezentrale Lüftung angeordnet, damit die Klassenzimmer auch bei geschlossenen Lärmschutzfenstern belüftet werden.

Zudem hat sich das Ministerium mit der Naturschutzorganisation BUND auf den Bau einer Grünbrücke geeinigt, damit Tiere die Autobahn überqueren können, die nur zur Hälfte als Tunnel entsteht. Der BUND hat daraufhin seine Klage gegen den Bau zurückgezogen.

Al-Wazir hofft, dass nun niemand anderes mehr vor Gericht zieht. Dies würde nur zu einer weiteren Verzögerung führen, aber nichts an der Planung ändern. Eine weitere Verzögerung aber könne nicht im Interesse der Anwohner sein, die derzeit unter starkem Durchgangsverkehr litten und nach dem Tunnelbau auf Entlastung sowie neues Grün hoffen könnten. Die Baukosten belaufen sich auf rund 477 Millionen Euro.

