Pfungstadt.Das Stadtparlament im südhessischen Pfungstadt hat am Montag grünes Licht für Vertragsverhandlungen mit einem potenziellen Investor für die angeschlagene Traditionsbrauerei Pfungstädter gegeben. Die Stadtverordneten legten dem möglichen Geldgeber aber eine Reihe von Verpflichtungen für weitere Verhandlungen auf. Die Stadt könne jederzeit die Verhandlungen abbrechen.

Versprochene Mittel für den Bau eines Schwimmbades und den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs in Höhe von mehreren 100 000 Euro sollen vertraglich festgezurrt werden. Der Betrieb der alten Brauerei muss bis zur Fertigstellung eines Neubaus auf dem Schwimmbadgelände garantiert werden. Das Gelände soll ausschließlich für den Bau einer Brauerei ausgeschrieben werden, so dass keine anderen Immobiliengeschäfte gemacht werden können. Die Stadt erwarte von dem Investor, dass er seine Pläne vorstelle, sagte Ralf Krier, der das interfraktionelle Kompromisspapier vorstellte. Die Traditionsbrauerei Pfungstädter ist seit Jahren defizitär und hat einen potenziellen Investor gefunden. Der Plan ist, eine neue Brauerei auf dem städtischen Gelände des 2014 geschlossenen Schwimmbades zu errichten. Die alte Brauerei soll abgerissen und auf dem Areal ein Wohn- und Stadtquartier errichtet werden. Kommunalpolitiker hegen Zweifel an dem Investor. Der ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen und will sich nach Auskunft der Geschäftsführung der Pfungstädter Brauerei auch bis zur Unterzeichnung der Verträge nicht äußern. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019