Grundschulen auf Abstellgleis?

Stuttgart.Die Lehrergewerkschaft GEW will die Grundschulen in Baden-Württemberg „weg vom Abstellgleis“ holen. Gewerkschaftschefin Doro Moritz klagte die grün-schwarze Regierung an, die Primarstufe komme zu kurz bei der Ausstattung mit Lehrern und der politischen Unterstützung. „Man hat manchmal das Gefühl, die Schule beginnt in Baden-Württemberg ab der fünften Klasse und wir sind quasi die Zulieferer der weiterführenden Schulen“, sagte Schulleiter Stefan Neher aus Salem im Bodenseekreis. „Der GEW geht es nur darum, schlechte Stimmung zu verbreiten“, konterte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Unterschriftenaktion gestartet

Auf Vorschlag von Neher und drei Kolleginnen aus Salem startete die GEW eine Unterschriftenaktion unter den Rektoren der 2500 Grundschulen. „Ständig neue Aufgaben, unzureichende Unterrichtsversorgung, schlechtere Bezahlung, zu hohe Deputate und kein Plan, wie sich das verbessern kann“, sagte Moritz. Allein zu Beginn des Schuljahres seien 400 Stellen an den Grundschulen unbesetzt geblieben. Steuere die grün-schwarze Regierung nicht mit zusätzlichen Studienplätzen gegen, könnten bis 2030 rund 4000 Lehrerstellen nicht besetzt werden. Teil der Kampagne ist die Forderung, die Grundschullehrer wie ihre Kollegen in den weiterführenden Schulen in der Besoldungsstufe A 13 (je nach Dienstalter zwischen 4383 und 5413 Euro monatlich) einzustellen.

„In den vergangenen drei Jahren haben wir an den Grundschulen viel bewegt, auch um den jahrelangen Stillstand in der letzten Legislaturperiode wieder aufzuholen“, betonte Eisenmann. Durch die Erhöhung der Stundentafel und den späteren Einstieg in den Fremdsprachenunterricht stünden vier Schulstunden zusätzlich für Deutsch und Mathematik zur Verfügung, sowie vier Poolstunden, mit denen Schulen eigene Schwerpunkte setzen können. Seit ihrem Amtsantritt sei die Zahl der Studienplätze auf knapp 1900 erhöht worden.

Gehalt auf A 13 anheben

Eisenmann verwies auf ihre Pläne, die Schulleiter besser zu bezahlen. Danach sollen die Rektoren von Grundschulen, die mehr als 40 Schüler haben, künftig in die Besoldungsgruppe A13 (ab 4400 Euro) angehoben werden. Bisher erhält diese Gruppe für die Leitungsfunktion nur eine Zulage von monatlich 170 Euro.

Nach der Beschlussvorlage für den Ministerrat, die unserer Zeitung vorliegt, sollen die Rektoren von kleinen Haupt-, Werkreal- und Realschulen A14 (ab 4660 Euro) verdienen. Das gesamte Paket ist mit jährlichen Kosten von rund 20 Millionen Euro veranschlagt. Die CDU-Fraktion verlangt zusätzlich, dass auch die Rektoren der Einklassenschulen mit weniger als 40 Kindern finanziell besser gestellt werden. „Mir ist die Qualität auch an kleinen Schulen die Summe von 420 000 Euro jährlich wert“, erklärte der Abgeordnete Raimund Haser.

Kompromiss bei Hauptschulen

Dagegen haben Eisenmann und die Grünen-Regierungsfraktion ihren monatelangen Zoff um den Erhalt von kleinen Hauptschulen beigelegt. An diesem Dienstag soll der Ministerrat das Konzept auf den Weg bringen. Die Grünen haben Eisenmanns Vorschlag abgeblockt, auch Haupt- und Werkrealschulen zu sichern, die in Klasse 5 nicht die Zahl von mindestens 16 Schülern erreichen. Die CDU-Ministerin hatte darauf verwiesen, dass ab Klasse 7 oft Realschüler oder Gymnasiasten in die Hauptschulen wechseln und die Klassen füllen.

Kultusministerin Eisenmann erreichte aber, dass Hauptschulen im ländlichen Raum eine Bestandsgarantie erhalten, wenn sonst ihre Abschlüsse nicht in erreichbarer Nähe angeboten werden. Nur noch bei gut der Hälfte der 458 Hauptschulen im Südwesten sind die Jahrgangsstufen von 5 bis 9 durchgängig besetzt.

