Grundsteuer wird komplizierter

Stuttgart.Baden-Württemberg geht bei der Reform der Grundsteuer seinen eigenen Weg. Anfang November hat der Landtag dies beschlossen. Wer mehr bezahlt, wer weniger, war damals noch unklar. Inzwischen hat der Städtetag Baden-Württemberg erste Modellrechnungen angestellt. Nun zeigt sich, dass es durch die neue Berechnung zu massiven Verschiebungen kommt. „Es gibt in einzelnen Fällen eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung gegenüber den bisherigen Zahlen“, sagt Susanne Nusser, die Finanzreferentin des Städtetags Baden-Württemberg. Dies betreffe „in der Regel die großen, mit alten Ein- oder Mehrfamilienhäusern bebauten Grundstücke, die in der Vergangenheit nicht angemessen besteuert waren“.

Nusser verteidigt trotz der massiven Steuererhöhungen für einzelne Gruppen das baden-württembergische Modell. Genau die habe das Bundesverfassungsgericht im Blick gehabt, als es die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form als verfassungswidrig kassierte. „Diese Verschiebungen sind also Kern der Reform“, betont sie. Die grün-schwarze Regierung hat sich bewusst entschieden, dass nur noch die Größe des Grundstücks und dessen Bodenrichtwert in die Berechnung eingehen. Die Verfassungsrichter hätten das zugelassen, betont die Steuerexpertin. Dagegen bezieht das schon im Sommer auf den Weg gebrachte Konzept der Berliner GroKo wie bisher auch den Gebäudewert und die Nutzfläche der Immobilien ein.

Ausschläge nach oben und unten

Der Städtetag hat für Ulm die Auswirkungen der Reform berechnet. Elf Grundstückskategorien wurden dafür entwickelt. Auch wenn viele Zahlen noch unter Verschluss sind, ist bereits klar, dass Eigentümer von großen Grundstücken mit vergleichsweise lichter Bebauung und in die Jahre gekommenen Gebäuden zu den Verlierern der Reform gehören. Entlastungen zeichnen sich ab für neueren Geschosswohnungsbau und ganz generell für Geschäftsgrundstücke. Nusser warnt aber vor Verallgemeinerungen: „Die Städte haben zugesagt, dass über die künftigen Hebesätze Aufkommensneutralität hergestellt wird.“

Wie groß allerdings trotzdem die Spanne zwischen Gewinnern und Verlierern sein kann, verdeutlichen Beispielrechnungen der SPD-Landtagsfraktion. Im Extremfall ergibt sich danach für ein Einfamilienhaus in Heilbronn eine Versiebenfachung von bisher 108 Euro auf 762 Euro Grundsteuer im Jahr. Freuen könnte sich dagegen der Besitzer eines Geschäftsgrundstücks mit 400 Quadratmetern, dessen Steuerschuld sich von 4523 auf 1005 Euro vierteln würde. Zwischen diesen maximalen Ausschlägen nach oben und unten zeigt die Liste der Modellrechnungen viele Varianten: Für ein Grundstück, auf dem ein Haus mit Mietwohnungen steht, geht es in einem Fall um fast die Hälfte nach unten, in einem anderen Fall um das Zweieinhalbfache nach oben. Nusser weist darauf hin, dass die Beispiele mit dem bisherigen Hebesatz gerechnet wurden. Das führe zu großen Verwerfungen.

Auch Aalens OB Thilo Rentschler (SPD) treiben die Folgen der Grundsteuerreform um. „Die festgelegten Bewertungen führen zum Teil zu großen Verschiebungen: Zu einer Entlastung von Gewerbebetrieben, gleichzeitig werden Wohngrundstücke belastet“, sagt er auf Anfrage. Weil die Grundsteuer eins zu eins an die Mieter weitergegeben werde, seien steigende Mieten zu befürchten.

SPD-Landeschef Andreas Stoch warnt vor einer politischen Zeitbombe: „Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, welchen Knall das tut.“ Das Modell der Landesregierung sei „sozial höchst ungerecht“. Den Genossen passt der baden-württembergische Sonderweg grundsätzlich nicht. Um „unverhältnismäßige Mehrbelastungen“ zu vermeiden, müsse der Wert der Immobilien bei der Berechnung der Grundsteuer berücksichtigt werden. So hat das ihr Parteifreund, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, in seinem bundesweit anwendbaren Modell gemacht. Genau dies allerdings lehnt Grün-Schwarz ab. Am Ende, das zeichnet sich ab, werden diesen Streit die Verfassungsrichter entscheiden müssen.

