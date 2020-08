Gute Chancen auf Platz im Wohnheim

Mainz.Online-Kurse und digitaler Semesterstart: Durch die Corona-Krise hat sich der Studienalltag verändert. Das macht sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. In vielen Studentenwohnheimen in Rheinland-Pfalz herrscht zurzeit Leerstand. „Für gewöhnlich sind 100 Prozent der Wohnheimplätze vermietet und nur jedem fünften Bewerber kann ein Zimmer angeboten werden“, sagte ein Sprecher des Studierendenwerks Vorderpfalz, das Wohnheime in Landau, Ludwigshafen, Worms und Germersheim betreibt. „Durch die Corona-Krise hat sich für uns die Situation praktisch umgekehrt. Wir mussten für das Wintersemester mit einem Leerstand von circa 40 Prozent der Zimmer rechnen, da „digitale Studierende“ keine Zimmer mehr mieten.“

Daran werde sich voraussichtlich bis März 2021 nichts ändern. Man habe auf die veränderte Situation reagiert und die Vergaberichtlinien angepasst. Auch Kurzfristvermietungen seien jetzt möglich. „Damit gibt es gegenwärtig sehr gute Chancen für Studierende, ein Zimmer bei uns zu bekommen.“

In anderen Städten in Rheinland-Pfalz ist es ähnlich. „Durch die Corona-Pandemie haben viele, insbesondere internationale Studierende ihr Studium in Mainz nicht aufnehmen können“, sagte Thomas Kohn-Ade, Geschäftsführer des Studierendenwerks Mainz. „Dadurch kam es zu Leerständen in unseren Wohnheimen, die wir durch die Öffnung für Nicht-Studierende zu kompensieren versucht haben, was teilweise auch gelungen ist.“ Die Bewerberzahlen würden zwar aktuell wieder etwas ansteigen, es gebe aber immer noch mehr verfügbare Zimmer als Bewerber. Der Leerstand sei ein großes Problem, sagte Marius Esslinger, Referent für Soziales beim Asta Mainz. „Der dadurch entstehende massive Mietausfall macht dem Studierendenwerk schwer zu schaffen. Wenn keine Hilfe vom Land kommt, müssen die Mieten und der Semesterbeitrag erhöht werden.“ Das treffe vor allem die Studierenden. Das Land sicherte den Werken derweil Unterstützung zu. „Das Land steht zu seinen Studierendenwerken und greift ein, sollte ein Studierendenwerk in eine schwierige wirtschaftliche Situation geraten.“

Kaiserslautern ausgelastet

Auch in Koblenz spürt man die veränderten Studienbedingungen. „Grundsätzlich ist die Nachfrage nach Wohnheim-Zimmern und – Appartements aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Digitalisierung des Semesterbetriebs geringer als vor Beginn der Pandemie“, sagte eine Sprecherin des Studierendenwerks. Das Studierendenwerk Kaiserslautern hingegen hat zurzeit keine Leerstände zu verzeichnen. lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020