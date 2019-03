„Gute durchschnittliche“ Skisaison beendet

Willingen.Auch in Hessens größtem Skigebiet Willingen ist die Skisaison beendet. „Insgesamt sind wir auf 86 Skitage gekommen“, sagte eine Sprecherin der Ettelsberg-Seilbahn GmbH gestern. Es sei eine gute durchschnittliche Saison. Von Mitte Dezember an bis zum vergangenen Sonntag waren die Lifte in dem nordhessischen Skiort in Betrieb gewesen. In der Saison davor war in Willingen an 110 Tagen Ski gefahren worden, 2017 dagegen nur an 75. Besonders sei in der vergangenen Saison gewesen, dass neue Gäste insbesondere aus Niedersachsen, aber auch aus Dänemark ins Sauerland kamen. Sie suchten nach erreichbaren Zielen fürs Skifahren, sagte die Sprecherin. Im zweiten großen hessischen Skigebiet, der Wasserkuppe, war die Saison vor eineinhalb Wochen beendet worden. Dort wurden 72 Skitage gezählt. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019