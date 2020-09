Hälfte der Kelchstützen soll bis 2021 stehen

Stuttgart.Sie sind der Blickfang in der künftigen Bahnhofshalle des Milliardenprojekts Stuttgart 21: die Kelchstützen. Elf solcher Stützen, durch die künftig Tageslicht in die unterirdische Bahnhofshalle fällt, sind bereits fertig, wie ein Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm mitteilte. Anfang kommenden Jahres soll die Hälfte fertig sein. Insgesamt seien 28 Kelchstützen geplant, die in einem komplizierten Verfahren betoniert würden. Die Stützen sollen später das Dach der knapp 450 Meter langen Halle tragen. Auf der Baustelle des künftigen Tiefbahnhofs in der Stuttgarter Innenstadt arbeiten aktuell rund 500 Bauarbeiter. Bei den Bauarbeiten am gesamten Bahnprojekt Stuttgart-Ulm sind rund 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 umfasst den Umbau des Hauptbahnhofs und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Nach letzten Schätzungen soll es 8,2 Milliarden Euro kosten. lsw

