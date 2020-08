Hängepartie um Bußgeldkatalog

Stuttgart.Wie geht es jetzt nach dem Chaos um einen juristischen Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung mit dem verschärften Bußgeldkatalog und den Fahrverboten weiter? Gibt es doch noch eine Abmilderung – wie es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlangt – oder bleibt es bei den im April in Kraft getretenen, wegen des Formfehlers aber wieder ausgesetzten Verschärfungen?

Hermann hält an neuen Regeln fest

Auch in Baden-Württemberg waren nach Angaben des Verkehrsministeriums mehrere Tausend zwischen April und Juli eingezogene Führerscheine wieder zurückgeschickt worden, weil Land und Behörden aufgrund der Rechtsunsicherheit eine Klagewelle befürchteten. Seit dem 15. Juli wird daher wieder der alte Bußgeld- und Fahrverbotskatalog angewandt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die landesweit mehr als 230 Bußgeldstellen melden ihre Zahlen nicht an das Verkehrsministerium. Um die Hängepartie um die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) schnellstmöglich zu beenden, hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag gemeinsam mit seinen vier grünen Amtskollegen in Hessen, Berlin, Hamburg und Bremen einen Bundesratsantrag eingereicht. Inhalt: Der Formfehler wird beseitigt, es bleibt aber bei den ursprünglich vorgesehenen Verschärfungen. Diese waren zuvor über ein Jahr lang zwischen den Ländern ausgehandelt worden, auch Baden-Württembergs grün-schwarze Regierung hatte dem zugestimmt. „Der neue Bußgeldkatalog war ein schwer errungener Kompromiss,“ sagte Hermann am Freitag in Stuttgart, „und wir wollen diesen Kompromiss so schnell wie möglich rechtskonform machen.“ Dass Scheuer den Rechtsfehler seines eigenen Ministeriums nutze, um Korrekturen durchzusetzen und einen Teil der Verbesserungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr rückgängig zu machen, „ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, sagte Hermann.

Er verteidigte die Verschärfungen, die etwa innerorts bereits bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h einen Monat Fahrverbot vorsehen. Speziell in diesem unter anderem vom ADAC kritisierten Punkt hatte Scheuer Abmilderungen ins Gespräch gebracht. Statt eines Fahrverbots solle demnach bei Überschreitungen von 21 bis 25 km/h lediglich das Bußgeld um 20 Euro erhöht werden – für Hermann „völlig unangemessen“.

Mehrheit nicht sicher

Findet die Grünen-Initiative im Bundesrat eine Mehrheit, könnte sie schon Mitte September beschlossen und müsste danach noch vom Bundesverkehrsminister Scheuer formal bestätigt werden. Doch die Chancen auf eine Mehrheit vermag Hermann nicht einzuschätzen. Andererseits bräuchte Scheuer für einen eigenen, abmildernden Vorschlag auch die Zustimmung der Grünen, die an elf Länderregierungen beteiligt sind – eine weitere Hängepartie droht, was Hermann und seine Mitstreiter aber unbedingt vermeiden wollen. „Dann müssen wir uns sofort zusammensetzen.“ Dabei wäre der neue Bußgeldkatalog nur der erste Schritt hin zu einer Angleichung. „Damit liegen wir noch unter dem EU-Schnitt. Im Vergleich mit Österreich oder der Schweiz ist das nicht besonders scharf“, sagte Hermann. Um seinen Führerschein für einen Monat zu verlieren, müsse man in einer Tempo 30-Zone, eingerechnet der acht Stundenkilometer Toleranz, 29 km/h zu schnell fahren, rechnet Hermann vor, „also fast doppelt so schnell wie erlaubt. In anderen Ländern gibt es Fahrverbote schon bei deutlich weniger Überschreitung.“

Es gehe auch nicht um Abzocke, sondern um die Sicherheit von Fußgängern, speziell um besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und ältere Menschen. Und da spiele es eine lebenswichtige Rolle, wie schnell ein Fahrzeug bei einer Kollision mit einem Fußgänger unterwegs sei, so Hermann. Einer Untersuchung der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) zufolge endet ein Unfall, bei dem ein Fußgänger mit Tempo 30 angefahren wird, in einem von zehn Fällen tödlich – bei Tempo 50 aber in sieben von zehn Fällen.

