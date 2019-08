Härtere Strafen für PS-Protzer

Stuttgart.Sie produzieren infernalischen Lärm, rasen durch Innenstädte und protzen vor Fußgängerzonen in Luxus-Karossen im Wert von über 100 000 Euro – und wenn die Polizei die meist jungen Männer dabei erwischt, gibt es ein Verwarnungsgeld zwischen zehn und 20 Euro. „Viel zu wenig“, sagt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl und will nun Druck auf die Bundesregierung machen. In der geplanten Anpassung der Straßenverkehrsverordnung (StVO) sollen nicht nur die Bußgelder für Falschparker auf Radwegen und für Rettungsgassenblockierer drastisch angehoben werden, sondern auch für Protzer und Raser.

Für eine entsprechende Initiative hat Strobl am Freitag beim CDU-Innenministertreffen in Dresden von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Unterstützung bekommen.

Das Problem: Unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen werden laut StVO lediglich mit zehn Euro verwarnt. Strobl verweist auf die Erfolge der Polizei bei einer konsequenten Strategie wie etwa in Mannheim. Verkehrspolizeidirektor Dieter Schäfer erläutert das Konzept: „Höhere Bußgelder müssen mit Kontrolldruck und wirkungsvollen Konsequenzen einhergehen.“

Vorbild Mannheim

In Mannheim wurden zwischen April und September 2018 bei 79 Kontrollaktionen mehr als 1000 Fahrzeuge kontrolliert und dabei über 250 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Mehr als 80 Fahrzeuge wurden sichergestellt, 200 Verwarnungsgelder verhängt. „Und gegen zwei Personen gab es das Zwangsgeld von 1000 Euro“, sagt Schäfer. Das spricht sich in der Region herum. Seitdem ist es spürbar ruhiger. „Wenn wir heute mit den Kontrollen aufhören, sind sie in einem Jahr wieder da“, sagt Schäfer. Dagegen könnten auch höhere Bußgelder helfen. „Es muss wehtun“, so der Mannheimer Poser-Jäger. bub

