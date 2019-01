Häufig ohne Ausbildung

Stuttgart.An den Schulen im Südwesten unterrichten immer mehr Personen, die keine Lehrerausbildung absolviert haben. Sie werden auch Nichterfüller genannt. Im laufenden Schuljahr 2018/2019 sind laut einer SPD-Landtagsanfrage 1438 Personen ohne Lehramtsqualifikation tätig. Im Schuljahr davor waren es 1122 Personen. In den vergangenen Jahren ist dieser Wert kontinuierlich gestiegen. Dennoch sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU): „In Baden-Württemberg ist die Beschäftigung von Lehrkräften, die keine originäre Lehrausbildung mitbringen, die Ausnahme. Sie ist nur vorübergehend möglich und auf Basis befristeter Verträge.“

An den öffentlichen allgemeinen und beruflichen Schulen im Land gibt es aktuell rund 117 000 Lehrer. Eisenmann bekräftigt, es sei für die Regierung „keine Option, in großem Umfang sogenannte Nichterfüller dauerhaft in den Schuldienst einzustellen, wie es andere Länder derzeit aus blanker Not machen“. Lehrer ohne entsprechende Ausbildung werden laut der SPD-Anfrage bei klassischen Bewerbungsgesprächen von den Schulen ausgewählt. Die letzte Entscheidung hat aber das zuständige Regierungspräsidium.

Oft werden Nichterfüller über mehrere Jahre nur mit befristeten Verträgen beschäftigt. Eine dauerhafte Übernahme in den Schuldienst des Landes sei nicht vorgesehen, so Eisenmann. Die SPD fordert von der Landesregierung, sich mehr um die Belange der Nichterfüller zu kümmern. „Bisher fehlen Möglichkeiten der Weiterqualifizierung, so dass die Nichterfüller in ihren befristeten und oft auch nicht besonders gut bezahlten Stellen festhängen“, kritisiert SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. mis

