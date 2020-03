Rimbach/Korbach.Wegen der Sorge um eine Ansteckung mit dem Coronavirus müssen 99 Schüler aus dem südhessischen Rimbach nach ihrer Rückkehr von einer Klassenfahrt in Südtirol erst einmal zu Hause bleiben. Die Reisegruppe mit Siebtklässlern der Martin-Luther-Schule war vorige Woche zu der Skifreizeit im Ahrntal aufgebrochen. Seit Mittwoch zeigten ein Schüler und eine Begleitperson Symptome einer Grippe, wie der Kreis Bergstraße am Donnerstag mitteilte. Rimbach ist eine Gemeinde in diesem Kreis. Das Gesundheitsamt ordnete als Vorsichtsmaßnahme für alle Reiseteilnehmer unmittelbar nach ihrer Rückkehr eine häusliche Quarantäne an. Die Gruppe, zu der auch rund zehn erwachsene Begleiter gehören, wird am Freitagabend in Südhessen zurückerwartet.

Erster Fall in Nordhessen

In Nordhessen gibt es zudem die erste bestätigte Infektion. Dabei handele es sich um eine 75-Jährige mit milden Erkältungssymptomen, erklärte der Gesundheitsdezernent des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Karl-Friedrich Frese, in Korbach. Der Zustand der Frau sei stabil. Sie befinde sich zu Hause in Quarantäne und werde medizinisch betreut. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen in Hessen auf 13.

Die Erkrankte hatte sich laut Frese im Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) aufgehalten. Dort gab es einen größeren Ausbruch des Erregers Sars-CoV-2. „Als wir gestern Abend das positive Testergebnis erhalten haben, haben wir umgehend alle Maßnahmen eingeleitet“, sagte der Gesundheitsdezernent. Auch ihre Kontaktperson sei bereits ermittelt worden. Sie sei auch vorsorglich häuslich isoliert worden. lhe

