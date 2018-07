Haftbefehl gegen Vater

Anzeige

Gießen.Nach dem Familiendrama in Gießen mit mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft gestern Haftbefehl gegen den 36-jährigen Verdächtigen beantragt. Darüber solle am heutigen Nachmittag entschieden werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der schwer verletzte 36-Jährige liege im Krankenhaus, sei nicht vernehmungsfähig und werde von Polizeibeamten bewacht.

Der Mann soll am Dienstag seine 31 Jahre alte Frau sowie drei seiner vier Kinder im Alter von drei, sechs und sieben Jahren mit einem Messer verletzt haben. Sie kamen in Krankenhäuser; ebenso das vierte Kind, ein im Juni geborener Säugling. Das Baby erlitt den Ermittlern zufolge eine Rauchvergiftung. Der Mann soll auch die Wohnung in Brand gesetzt haben. Der Zustand der Verletzten sei stabil. Die Ermittler gehen von einer psychischen Erkrankung des 36-Jährigen aus. lhe