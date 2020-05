Haftbefehl nach Schüssen

Darmstadt.Nach einer Auseinandersetzung mit Schüssen und mehreren Verletzten in Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für drei Verdächtige beantragt. Den 56, 32 und 27 Jahre alten Männer aus Griesheim und Kranichstein werde gemeinschaftlich begangene, versuchte Tötung vorgeworfen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Es handele sich um einen Vater mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und seine zwei Söhne mit deutschem Pass. Gegen 17.00 Uhr hatten Zeugen am Donnerstag über Notruf die Polizei alarmiert und eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sowie Schussgeräusche gemeldet. Am Tatort fand die Polizei drei verletzte Männer im Alter von 29, 31 und 35 Jahren. Zwei von ihnen erlitten den Angaben zufolge Schussverletzungen. Ein weiterer sei mit einem Schlagstock verletzt worden. Zudem sei ein 58-Jähriger bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden.

Die Beschuldigten sollen laut Ermittlern vier Kontrahenten verletzt haben. Zuvor war ein Streit außer Kontrolle geraten. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.05.2020