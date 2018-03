Haiger richtet Hessentag 2022 aus

Anzeige

Wiesbaden.Die Ausrichter der nächsten fünf Hessentage stehen fest. Gestern übergab Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Wiesbadener Landtag der Stadt Haiger im Lahn-Dill-Kreis den Bewilligungsbescheid für das Landesfest im Jahr 2022. In diesem Jahr beginnt der jeweils zehn Tage dauernde Hessentag am 25. Mai im nordhessischen Korbach. Im nächsten Jahr ist Bad Hersfeld Gastgeber, gefolgt von Bad Vilbel 2020 und Fulda 2021.

Im Dreiländereck

Der Hessentag zieht regelmäßig um die eine Million Besucher an und gilt als größtes Landesfest in Deutschland. Bei der Übergabe des Bescheids an Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) sagte Bouffier, die westhessische Stadt am Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit ihren 20 000 Einwohnern und 13 Ortsteilen bringe dank der Unterstützung schon jetzt engagierter Bürger, Vereine und der Industrie beste Voraussetzungen dafür mit, ein guter Gastgeber des Hessentags zu sein.

Das Land unterstützt die Kommune dabei mit 8,5 Millionen Euro, von denen bis zu zwei Millionen für die Abdeckung eines etwaigen Defizits verwendet werden können. Als Leitthemen des Fests wählte Haiger Digitalisierung und Gesundheit, barrierefreier Ausbau der Bahnhöfe, Aufbau von E-Mobilität, Schaffung zentrumsnaher Wohnbauflächen und Entwicklung eines Freizeitgeländes. Zur gestrigen Delegation der Stadt in Wiesbaden gehörte auch ein Roboter, der sich als „Assistent“ der Hessentagsverantwortlichen in der Stadt vorstellte und sagte: „Wir sehen uns 2022 in Haiger.“