Handicaps nehmen zu

Anzeige

Wiesbaden.Die Zahl der Schwerbehinderten steigt in Hessen. 617 800 Menschen zählte das Statistische Landesamt im Jahr 2017, die wegen eines Grads der Behinderung von 50 oder mehr einen Schwerbehindertenausweis hatten. Das entspricht einer Zunahme von 14 200 Betroffenen (plus 2,4 Prozent) im Jahresvergleich, wie die Behörde gestern in Wiesbaden mitteilte. Jeder zehnte Hesse hat damit einen Schwerbehindertenausweis.

Als häufigste Behinderungsart wurde nach Angaben der Statistiker die Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen und dabei vor allem Störungen von Herz und Kreislauf registriert. Es folgten Querschnittslähmungen, Störungen des Zentralnervensystems, geistig-seelische Behinderungen sowie Suchtkrankheiten.

Der Anteil der Männer und Frauen sei in Hessen nahezu gleich, teilte das Landesamt mit. 56 Prozent sei älter als 65 Jahre. lhe