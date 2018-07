Hantavirus – weniger Fälle

Anzeige

Wiesbaden/Koblenz/Stuttgart.Das von Mäusen übertragene Hantavirus ist nach einem großen Anstieg 2017 in diesem Jahr fast verschwunden. Bis zum 12. Juli 2018 steckte sich nach Angaben des hessischen Sozialministeriums nur ein Mensch im Januar an. Im vergangenen Jahr waren es bis Juli schon 82, bis zum Jahresende 103 Fälle in Hessen. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Landesgesundheitsämter deutliche Rückgänge verzeichnet.

Demnach sei in Rheinland-Pfalz bis Ende der ersten Juli-Woche ebenfalls nur ein Fall gemeldet worden (im Vorjahr 31). In Baden-Württemberg waren es laut Gesundheitsamt bis zur zweiten Juli-Woche 21 Erkrankte (im Vorjahr 687) – ein Rückgang von knapp 97 Prozent.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts variiert die Häufigkeit der Erkrankung von Jahr zu Jahr und ist von der lokalen Größe der Nagetier-Population abhängig. So gab es zum Beispiel 2009 nur vier Fälle, 2010 mit 174 aber die bisher höchste Zahl seit Jahrtausendbeginn.