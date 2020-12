Harte Regeln für extreme Hotspots

Stuttgart.In Baden-Württemberg wird es ganztägige Ausgangsbeschränkungen in extremen Hotspots geben. In Kreisen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen soll das Verlassen der Wohnung auch tagsüber nur noch bei triftigen Gründen erlaubt sein. Darauf hat sich nach Informationen dieser Redaktion die grün-schwarze Regierung verständigt. Allerdings sind zahlreiche Ausnahmen geplant, etwa für Arbeit, Einkauf und Arztbesuche, aber auch für Bewegung an der frischen Luft. Die erweiterte Hotspotstrategie soll an diesem Freitag vom Kabinett beschlossen werden.

In Regionen mit einer Inzidenz über 300 hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für alle Schulen ab der Klasse 8 vollständigen Fernunterricht angeordnet. Die Umstellung soll spätestens am kommenden Montag vollzogen sein, teilte sie mit. Allerdings gibt es Ausnahmen für die Abschlussklassen aller Schularten. Für sie ist wie für die jüngeren Schüler weiter Präsenzunterricht vorgesehen. Während des Fernunterrichts sollen keine Klassenarbeiten geschrieben werden.

Kritik an Eisenmann

„Jetzt ist es gekommen, wie es kommen musste“, kritisierte SPD-Oppositionsführer Andreas Stoch. Hätte Eisenmann vor Wochen für ältere Schüler Wechselunterricht eingeführt, müsste sie jetzt nicht ganze Klassen nach Hause schicken. Stoch warf der CDU-Politikerin vor, sie habe zu lange solche Forderungen als „völlig deplatzierte Panikmache“ abgetan. Bisher gilt für Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200, dass weiterführende Schulen ab Klasse 7 in Absprache mit dem Gesundheitsamt Wechselunterricht einführen können. pre

