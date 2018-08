Harte Vorwürfe gegen Gefängnisleitung

Anzeige

Heilbronn.Im Fall um den Korruptionsverdacht und den mutmaßlichen Schmuggel von Drogen und Handys durch Staatsbeamte ins Heilbronner Gefängnis gerät jetzt auch die Führungsspitze in den Fokus: Nachdem ein Vollzugsbeamter verhaftet wurde und Ermittlungen gegen sechs weitere Mitarbeiter angelaufen sind, machen andere Vollzugsbeamte der Gefängnisleitung schwere Vorwürfe. Diese soll vom Verdacht krimineller Machenschaften in den eigenen Reihen seit längerer Zeit gewusst und nichts unternommen haben. Die Leitung weist die Vorwürfe zurück: Es habe damals keine belastbaren Hinweise gegeben, teilt sie mit.

Von einem „Korruptionssumpf“ sprechen hingegen die zwei Vollzugsmitarbeiter. Ihr Motiv: Mitzuhelfen, dass ein „krankes System“ beendet wird, und dafür zu sorgen, dass „Verbrecher“ in Reihen des Justizvollzugs nicht geschützt werden. Nach Aussage der Beamten haben sie sich mehrfach an die Gefängnisleitung in Heilbronn gewandt und vom Verdacht gegen den Mitarbeiter H. berichtet.

Ein breiter Förderteppich für kommunale Projekte Jährlich 1,5 Millionen Euro stellte die grün-schwarze Regierung bisher für Projekte der regionalen Energieagenturen zur Verfügung.

stellte die grün-schwarze Regierung bisher für Projekte der regionalen Energieagenturen zur Verfügung. Im Doppeletat 2018/19 bekam Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) 13 Millionen zusätzlich für den Klimaschutz. Fünf Millionen Euro sind als „Bonus“ für Kommunen reserviert, die ihre Schulen energieeffizient sanieren. Weitere 1,8 Millionen Euro gibt es für regionale Netzwerke zum Bau von Photovoltaik-Anlagen.

für den Klimaschutz. Fünf Millionen Euro sind als „Bonus“ für Kommunen reserviert, die ihre Schulen energieeffizient sanieren. Weitere 1,8 Millionen Euro gibt es für regionale Netzwerke zum Bau von Photovoltaik-Anlagen. Auch die Finanzausstattung der Energieagenturen hat Untersteller erheblich verbessert. Zu den bisherigen 1,5 Millionen kommen dieses und nächstes Jahr jeweils 600 000 Euro dazu. Nur die direkte Förderung der Agenturen steht weiter aus. pre

„Es ist nichts passiert“, sagt ein Vollzugsbeamter. Die Gefängnisleitung habe negative Schlagzeilen offenbar vermeiden wollen. Untätig ist sie aber offenbar nicht gewesen. Drei Mal sei sie seit 2016 wegen des Verdachts, dass der Hauptbeschuldigte H. Straftaten begeht, an die Polizei herangetreten, teilen sie und das Justizministerium mit. Die Vorwürfe reichen indes weiter zurück. Gefängnischef Hans-Hartwig Dickemann und Stellvertreterin Stefanie Hörter sollen nach Angaben der Vollzugsbeamten seit 2015 Informationen über Drogenschmuggel gehabt haben. Ein der „Heilbronner Stimme“ vorliegendes Dokument stützt diese Aussage. „Strafvereitelung im Amt“ werfen die Beamten der Führung vor.