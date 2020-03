Hass-Kommentare konsequent verfolgen

Hanau.Von Jörn Perske

Hanau. Es gibt deutsche Städte, die das kollektive Gedächtnis mit furchtbaren Verbrechen verbindet. Hanau ist eine davon. Am 19. Februar tötete ein Mann aus rassistischen Motiven heraus neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (60) wirkt auch rund vier Wochen nach dem Attentat noch tief betroffen. „Das ist schmerzhaft und tut unendlich weh“, sagt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Seit vielen Jahren engagiert er sich als Rathaus-Chef, um Hanau in eine gute Zukunft zu führen. Doch seitdem ein 43 Jahre alter Sportschütze an mehreren Tatorten Menschen mit Migrationshintergrund kaltblütig erschoss, auch seine Mutter tötete und sich selbst richtete, ist die Stadt im Schockzustand. Seither ist Kaminsky vor allem als Krisenmanager gefragt und diese Aufgabe bsilang mit großem Feingefühl bewältigt. Er stellte vor allem die Angehörigen der Opfer in den Mittelpunkt seines Handelns und der Stadt.

„Das sind die bittersten Tage für die Stadt Hanau in Friedenszeiten“, sagt er. Nach erster erfolgreicher Krisenbewältigung richtet Kaminsky den Blick nun auf die Ursachen und die Folgen des Anschlags. Dass Hanau ein besonders identifizierbares Rassismusproblem hat, glaubt er nicht, gleichwohl sei es ein allgemein größer werdendes Problem weltweit. Die Vorsitzende des Ausländerbeirats der Stadt Hanau, Selma Yilmaz-Ilkhan, berichtet von wachsendem Rassismus. „Die Menschen fühlen sich in Hanau zu Hause, es gibt ein gutes Miteinander. Jedoch müssen wir auch erwähnen, dass auch wir die bundesweite Entwicklung nach rechts spüren.“ In den vergangenen Jahren habe sie vermehrt Beschwerden und Ängste von Menschen mit Migrationshintergrund wegen Beschimpfungen auf der Straße zu hören bekommen.

Klima der Angst

Über das Klima in der Stadt sagt die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Yilmaz-Ilkhan: „Dieses Attentat hat tiefe Wunden verursacht.“ Die Menschen hätten Angst und fragten sich, wie es passieren könne, dass unschuldige junge Leute ermordet wurden. Nach Ansicht von Kaminsky ist nun gesellschaftliches und vor allem politisches Engagement nötig. Der Staat müsse zum Beispiel mehr Stärke zeigen im Kampf gegen Hasskommentare im Internet. Die Bemühungen hierzu in Deutschland seien absolut unzureichend.

Kaminsky vermisst eine konsequente Verfolgung von Hass-Kommentaren im Netz. Vor allem die rechtsextremistische Hasskriminalität in den sozialen Netzwerken macht ihm Sorgen. „Was dort verbreitet wird, hat für mich nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Hass ist keine Meinung.“

