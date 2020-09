Hauk muss sich erklären

Stuttgart.Den regionalen Schlachthof Gärtringen bei Stuttgart haben die Behörden schon seit 2018 wegen mehrerer Missstände auf dem Radar. Doch als das Landratsamt Böblingen im Frühjahr nach wiederholter Androhung schließlich insgesamt 4000 Euro Zwangsgeld gegen den Schlachthof verhängt und weitere 12 000 Euro androht, schreitet Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) persönlich ein: Keine zehn Tage später lässt er die Eintreibung via Regierungspräsidium Stuttgart Anfang April auf dem Dienstweg aussetzen.

Das Pikante daran: Der Geschäftsführer des genossenschaftlich geführten Schlachthofs, Wilhelm Dengler, ist nicht nur Landwirt, sondern auch ein Parteifreund des Ministers und Sprecher des Arbeitskreises Landwirtschaft der CDU Böblingen. Erst im Februar waren die beiden bei einem Besuch des Ministers im Gärtringer Schlachthof und bei einer Abendveranstaltung örtlicher Landwirte aufeinandergetroffen. Der Schlachthof selbst soll nach Auskunft eines inzwischen zurückgetretenen Aufsichtsratsmitglieds schon seit Jahren keine schwarzen Zahlen mehr geschrieben haben.

Dengler wollte sich auf Anfrage dieser Redaktion nicht zu den Vorgängen äußern. Bekannt wurde der Vorgang vom April dieses Jahres der Öffentlichkeit und auch dem Böblinger Kreistag aber erst jetzt, nachdem der Schlachthof im August anderweitig in die Schlagzeilen geraten war: Tierschützer der ,,SOKO Tierschutz“ hatten mit heimlich aufgenommenen Videos Tierquälereien und schwere Verstöße gegen den Tierschutz beim Betäubungs- und Schlachtvorgang in Gärtringen dokumentiert und veröffentlicht.

Infolge dessen und mehrerer Anzeigen war der Schlachthof Anfang September durch die Behörden geschlossen worden, die Staatsanwaltschaft ermittelt, auch das Landratsamt lässt intern und extern das Vorgehen des eigenen Veterinäramtes prüfen. Auch das ARD-Magazin ,,Fakt“ berichtete am Dienstag bundesweit über den Fall, während zeitgleich im Böblinger Kreistag heftig über den Fall und die Zukunft des Gärtringer Schlachthofs diskutiert wurde.

Aufklärung gefordert

Einigkeit bestehe darüber, dass der Standort Gärtringen aufgrund seiner großen regionalen Bedeutung für Verbraucher, Landwirte und Metzger fortgeführt werden solle, sobald die Mängel abgestellt worden seien und ein neues Betriebskonzept vorliege, so der Sprecher das Landratsamtes. Nicht nur die Opposition im Stuttgarter Landtag fordert nun Aufklärung vom Minister – auch der grüne Koalitionspartner macht Druck. „Das Verhalten von Peter Hauk ist nicht tragbar, wenn er Geldstrafen aufgrund von wiederholten Mängeln im Schlachtbetrieb durch sein persönliches Eingreifen als Minister verhindert hat“, kritisiert Thekla Walker, Fraktionsvize der Landtags-Grünen und tierschutzpolitische Sprecherin. „Wenn es stimmt, was nun öffentlich bekannt wurde, verlangen wir eine transparente Aufklärung aller Vorgänge.“

Die wollte der unter Druck geratene Minister auch umgehend leisten: Die Aussetzung des Zwangsgeldes gegen den Schlachthof sei vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns für mittelständische Unternehmen erfolgt, um eine unnötige Härte für den als systemrelevant eingestuften Schlachtbetrieb und die Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung zu vermeiden. „Ziel war es in der damaligen Situation, die Liquidität des Schlachthofes für die notwendigen Umbauarbeiten und den Weiterbetrieb zu sichern“, teilte das Ministerium mit.

SPD und FDP kündigten am Mittwochnachmittag eine öffentliche Ausschuss-Sondersitzung zu Gärtringen für Oktober an. „Aufgrund des hohen öffentlichen Interesses und dem womöglich skandalösen Eingriff von Minister Hauk ist ein Maximum an Transparenz wichtig“, begründet Jonas Weber, tierschutzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, das Vorgehen. Auch Klaus Hoher, Sprecher für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz der FDP-Fraktion, sagt: „Wichtig ist uns auch, dass die Angelegenheit nicht verschleppt wird.“ Auch die Grünen begrüßen eine öffentliche Sondersitzung, wie ein Fraktionssprecher am Mittwoch bestätigte.

