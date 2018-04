Hauptflugjahr für den Maikäfer

Anzeige

Frankfurt.Nach jahrelanger Pause steht wieder ein Hauptflugjahr der Maikäfer bevor. Von Ende April an werde mit den ersten der Insekten gerechnet, sagte Petra Westphal, Sprecherin von HessenForst. Waldmaikäfer kommen vor allem im hessischen Ried vor. Bodenuntersuchungen hätten gezeigt, dass der Bestand der Käfer und ihrer Larven in den vergangenen Jahren nach einem zwischenzeitlichen Rückgang wieder gestiegen sei. Dies gelte vor allem für die nördlichen Teile des Rieds. Maßnahmen gegen die Insekten seien nicht vorgesehen, die Situation sei allerdings aus waldbaulicher Sicht in vielen Bereichen angespannt. Die Käfer werden bis Ende Mai unterwegs sein. Bei ihnen steht alle vier Jahre ein Hauptflugjahr an. In der Zwischenzeit reifen ihre Larven, die Engerlinge, im Boden heran. lhe (Bild:dpa)