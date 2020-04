Hausärzten fehlt Schutzkleidung

Frankfurt/Wiesbaden.Bei der Antwort auf die Frage nach dem größten Problem der Hausärzte in Hessen während der Corona-Krise muss Armin Beck nicht lange überlegen: „Das ist der Mangel an Schutzkleidung“, sagt der Hofheimer Allgemeinmediziner und Landesvorsitzende des Hausärzteverbands in Hessen. Und auch Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen in Frankfurt sieht genau darin „das zentrale Problem“.

Zwar nahmen Sozialminister Kai Klose und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) am Freitag auf dem Frankfurter Flughafen eine große Lieferung von 2,78 Millionen Atemschutzmasken aus China in Empfang. Doch, dass davon bei der für die Verteilung unter den niedergelassenen Ärzten zuständigen KV bislang etwas angekommen wäre, ist Pressesprecher Roth nicht bekannt. Die Landesregierung hat erklärt, das über den Melsunger Medizintechnik-Konzern B. Braun bestellte Material solle bei Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen Einrichtungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Einsatz kommen.

Minister Klose versichert, sie könnten auch Pflegeheimen zugutekommen. Für die Versorgung der niedergelassenen Ärzte sei indes die Kassenärztliche Vereinigung zuständig, die sich auf Bundesebene auch Material besorge. Deren Sprecher Roth sagt aber auch, dass von den „großen Kontingenten“, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon vor zwei Wochen angekündigt habe, zumindest nicht ausreichend Material für die Kassenärzte angekommen ist, schon gar nicht in der bestellten Größenordnung.

Hausärzte-Verbandschef Beck appelliert an die Verantwortlichen. „Wir müssen uns und unser Personal schützen.“ Wenn es sich bei der avisierten Lieferung nur um OP-Masken, also einen reinen Mundschutz, handele, sei der nur von begrenztem Nutzen. Es sollten schon höherwertige Atemschutzmasken mindestens des FFP2- besser FFP3-Standards sein, sagt er. Zudem fehle es auch an Schutzkleidung wie etwa entsprechenden Kitteln und Desinfektionsmaterial. Der Hofheimer Arzt selbst hatte Glück und noch 50 Schutzsets und viele Handschuhe besorgen können. Doch vielen Kollegen gelinge das nur bei persönlichen Kontakten zu Herstellerfirmen oder manchmal auch gar nicht.

Ein Kollege in Kassel habe jetzt begonnen, selbst Masken zu nähen. Beck verweist darauf, dass es neben den Corona-Fällen noch jede Menge anderer Krankheiten gebe, mit denen Patienten zu ihrem Hausarzt kämen. Die Trennung zwischen ihnen und den Covid19-Verdachtsfällen zu managen, gelinge den Praxisinhabern dabei noch ganz gut. Doch mit dem erwarteten Ansturm auf die Krankenhäuser bei weiterer Ausbreitung der Infektion kommen auch auf die niedergelassenen Ärzte zusätzliche Aufgaben zu.

In einem Rundschreiben der KV heißt es: „Es ist von zentraler Bedeutung, dass keine stationären Ressourcen, die für schwere Fälle und die besonders gefährdeten Patienten benötigt werden, durch ambulant beherrschbare Fälle absorbiert werden.“ Dass das nicht leicht ist, weiß auch die KV: „Deshalb ist ein rationaler Umgang mit dieser außergewöhnlichen Herausforderung in der ambulanten Versorgung unabdingbar. Zentral ist dabei, einerseits die Indikation zur stationären Einweisung möglichst streng zu stellen, jedoch zwingend notwendige stationäre Einweisungen nicht zu übersehen“, heißt es weiter in dem Schreiben. Doch die KV hat inzwischen eine Möglichkeit gefunden, das Problem zumindest zu entschärfen. Sie ist gerade dabei, Schwerpunktpraxen für die ambulante Versorgung der Virus-Verdachtsfälle zu etablieren. Die Resonanz auf einen entsprechenden Aufruf an die Ärzte war nach Angaben des Sprechers positiv.

Erste Interessenten hätten sogar schon Schutzkleidung bekommen. Die Telefon-Hotline der KV wird von den Ärzten in Corona-Zeiten stark frequentiert. Hygienefragen spielen dabei eine große Rolle. Das Sozialministerium setzt auf eine bessere Vernetzung. Derzeit fänden Gespräche zur Abstimmung eines ineinandergreifenden ambulanten wie auch stationären Versorgungskonzeptes unter Beteiligung aller Akteure statt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.04.2020