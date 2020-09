Heftiger Streit um AWO-Affäre

Wiesbaden.Mit dem Land Hessen hat die Arbeiterwohlfahrt so gut wie keine Verträge geschlossen, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) und andere Redner hervorhoben. Dennoch führte die Affäre um den Sozialverband am Donnerstag auch im Wiesbadener Landtag zu hitzigen Wortgefechten. Die FDP fand dabei doch auch einen landespolitischen Bezug und attackierte vor allem den nach ihrer Überzeugung in den Skandal verstrickten Grünen-Abgeordneten Taylan Burcu. Dessen Partei verwahrte sich gegen eine Vorverurteilung, und die CDU griff vor allem die SPD an, die wiederum von vorzeitigem Kommunalwahlkampf sprach. Zumindest verbal waren sich alle Parteien nur in einem Punkt einig: Die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Gebaren der AWO müssten rückhaltlos aufgeklärt werden.

Die schwersten Geschütze fuhr der Frankfurter FDP-Abgeordnete Yanki Pürsün auf, der sich gerne mit dem Attribut „Chefaufklärer“ in der Affäre schmückt. „Wer nicht will, dass alle Wohlfahrtsverbände und ihre Mitarbeiter in den Dreck gezogen werden, beteiligt sich an der Aufklärung“, rief er gleich zu Beginn der Landtagsdebatte aus. Genau das aber vermisse er bei den Regierungsparteien CDU und Grüne. Und er lieferte auch gleich eine Erklärung dafür, warum dies so sei: Die Koalition regiere ja nur mit einer Stimme Mehrheit und traue sich deshalb nicht, den in der Affäre beschuldigten Grünen-Politiker Burcu zu Konsequenzen zu veranlassen. Fragezeichen wie ein rückdatierter Arbeitsvertrag und wechselnde Titel seiner Anstellung bei der Arbeiterwohlfahrt in jüngster Vergangenheit müssten dringend aufgeklärt werden. Mit Blick auf die knappe Mehrheit fügte Pürsün hinzu: „Die Landesregierung steht auf dem wackeligen Fundament des AWO-Skandals.“

Wahlkampf-Taktik vorgeworfen

Der so attackierte Burcu beteiligte sich nicht an der Aussprache. Sein Parteifreund Marcus Bocklet verwies auf die Untersuchung von Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) zu den Vorwürfen falscher Angaben über die Vergangenheit des Abgeordneten, aber auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der AWO selbst zu der Affäre. Konsequenzen könnten erst nach der Aufklärung gezogen werden, es dürfe keine Vorverurteilung geben. Der CDU-Parlamentarier Max Schad sagte nur, es werde niemandem gelingen, einen Keil in die schwarz-grüne Koalition zu treiben, und beschränkte sich ansonsten auf Attacken gegen die SPD. Die Arbeiterwohlfahrt habe sich in Wiesbaden und Frankfurt zu einem „Selbstbedienungsladen für Sozialdemokraten“ entwickelt. Das Verhalten der ehemaligen AWO-Verantwortlichen Jürgen und Hannelore Richter sei fast mafiös gewesen. Dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) warf Schad mangelnden Aufklärungswillen vor.

Der wie die meisten Debattenredner auch aus Frankfurt stammende SPD-Abgeordnete Gernot Grumbach sagte, den meisten gehe es in dieser Diskussion nicht um die Arbeiterwohlfahrt, sondern um Wahlkampf. Dem stimmte auch Christiane Böhm von den Linken zu, dabei sei die Kommunalwahl doch erst im März kommenden Jahres und finde auch nicht im hessischen Landtag statt, fügte sie hinzu. Grumbach schloss sich ausdrücklich der Forderung an, dass jeder zu Unrecht geflossene Cent zurückgezahlt werden müsse. Es sei auch in Ordnung, Fragen zu Einkommen und Dienstwagen der Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters zu stellen, nicht aber, sie zum bloßen Anhängsel ihres Mannes zu machen.

Volker Richter von der AfD äußerte die Vermutung, dass die Affäre noch nicht an ihrem Tiefpunkt angekommen sei. Und Sozialminister Klose kam zu dem Schluss, dass sie bereits „großen Flurschaden“ angerichtet habe. Dabei leisteten die Wohlfahrtsverbände einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Landesregierung plane mit ihnen zusammen eine Transparenzdatenbank, um wieder Vertrauen zu schaffen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.09.2020