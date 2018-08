Heidelberg weit oben

Heidelberg/Karlsruhe.Erneut spitze in Deutschland: Wie schon in den Vorjahren hat es die Universität Heidelberg in der Rangliste der National Taiwan University (NTU) weit nach oben geschafft – auf Platz 54 von 800. Insgesamt sind fünf deutsche Universitäten unter den Top 100 der weltbesten Hochschulen zu finden: Auf Heidelberg folgen die Ludwig-Maximilians-Universität München (59), die Humboldt-Universität Berlin (76), die Freie Universität Berlin (78) und die Technische Universität München (87). Die Uni Mannheim wurde nicht gelistet.

Vereinzelt top

Besonders gut schneidet Heidelberg im Bereich Medizin (Platz 34), Biowissenschaften (43) und Naturwissenschaften (63) ab. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das im Gesamtranking auf Platz 216 liegt, freut sich ebenfalls über Ergebnisse in Einzelbereichen. In Naturwissenschaften liegt es mit Platz 62 direkt vor Heidelberg. Auch in Ingenieurwissenschaften (95) sowie in Einzelfächern wie Geowissenschaften (40) schnitt das Institut hervorragend ab.

Die Rangliste wird seit 2011 herausgegeben. Sie basiert ausschließlich auf der Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Die Auswertung bezieht dabei nicht nur das vergangene Jahr ein, sondern berücksichtigt einen Zeitraum von bis zu elf Jahren.

