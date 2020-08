Heilbronn wegen Zahlen alarmiert

Stuttgart/Heilbronn.Heilbronn hat am Wochenende als erster Kreis in Baden-Württemberg seit Monaten die Vorwarnstufe bei den Corona-Neuinfektionen erreicht. Dort gab es innerhalb von sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet 39 Corona-Neuinfektionen. Der erste kritische Punkt in der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 35 Neuinfektionen. Eine Sprecherin der Stadt erklärt, man rechne sogar damit, dass es zeitnah auch mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche in der Stadt am Neckar geben könne. Dann würden – so der Bund-Länder-Beschluss – drastischere Maßnahmen nötig.

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) mahnt die Bürger zur Vorsicht. Die Entwicklung in Heilbronn zeige, wie fragil die Situation im Land sei. „Wir müssen jetzt besonders wachsam bleiben – nicht nur in Heilbronn, sondern in ganz Baden-Württemberg“, sagt Lucha gegenüber dieser Redaktion. Die Situation in Heilbronn sei kein Einzelfall. „Die Abstands- und Hygieneregeln sind bekannt und müssen weiterhin von allen konsequent eingehalten werden. Das ist ganz entscheidend. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, diese Regeln zu befolgen – sonst werden wir um neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht herumkommen“, so Lucha.

Weniger Teilnehmer empfohlen

Das Stuttgarter Sozialministerium verschickt an Kreise – dies ist auch in Heilbronn der Fall – Handlungsempfehlungen, sobald der 35er-Wert überschritten wird. Darin rät Luchas Haus dazu, öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel auf 250 Personen zu begrenzen, private Veranstaltungen mit höchstens 50 Personen zuzulassen, in geschlossenen Räumen, in der Öffentlichkeit sowie im ÖPNV verstärkt den Mindestabstand und die Maskenpflicht zu kontrollieren. Weiter wird empfohlen, dass sich auch Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten bei den Behörden melden sollen.

Reisende im Visier

Über die Umsetzung von Maßnahmen entscheiden aber die Verantwortlichen vor Ort. Ab einer internen Warnstufe von 35 gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen wird laut Sozialministerium das Infektionsgeschehen besonders beobachtet und beispielsweise die Bevölkerung bereits zur besonderen Vorsicht gemahnt. Ab diesem Zeitpunkt würden auch die Ortspolizeibehörden über die Lage informiert und das weitere Vorgehen besprochen. Zudem würden die Experten des Landesgesundheitsamts hinzugezogen. „Diese Entwicklung ist kein Grund zur Panik, aber zur Sorge und erfordert von uns allen besondere Vorsicht“, sagt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Man sehe lokale Beschränkungen erst ab einem Wert von 50 vor.

Denkbar ist laut einer Stadtsprecherin etwa, dass für Veranstaltungen und private Feiern strengere Vorgaben zur maximalen Personenzahl gemacht würden. Die Aufmerksamkeit gelte eindeutig den Reiserückkehrern. Auf sie entfallen 38 der in der vergangenen Woche gemeldeten 49 Corona-Neuinfektionen in der Stadt.

In Ulm lag der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende bei 29.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020