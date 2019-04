Heilbronner Bundesgartenschau öffnet die Tore

Heilbronn.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete gestern die Bundesgartenschau in Heilbronn. „Hier am Fluss ist Zukunft entstanden“, sagte das Staatsoberhaupt beim Festakt am Neckarufer. Er nutzte die Gelegenheit zum Appell für bezahlbare Wohnungen: „Wenn Wohnungen fehlen, müssen Wohnungen gebaut werden – und zwar nicht nur im obersten Segment.“ Erstmals in der Geschichte der Bundesgartenschau wird auch Architektur präsentiert. Im Anschluss besichtigte Steinmeier mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Ausstellungsgelände. Der Stuttgarter Regierungschef betonte die Vorbildfunktion der Buga gegen Klimawandel und Artensterben. Die Buga ist bis zum 6. Oktober geöffnet. Im Jahr 2023 wird die Stadt Mannheim eine Bundesgartenschau organisieren. seko/lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019