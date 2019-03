Heimische Dialekte gefragt

Mannheim.Alle zwei Jahre schreibt der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe den Mundartwettbewerb „De gnitze Griffel“ („Der pfiffige Schreibstift“) aus. Und das schon seit über 30 Jahren. Bis 27. Mai können zwei Gedichte, Geschichten oder Lieder zu einem beliebigen Thema eingeschickt werden. Mitmachen darf jeder, der im Regierungsbezirk Karlsruhe lebt oder geboren ist – also etwa in den Land- und Stadtkreisen von Mannheim, Heidelberg, Mosbach und Karlsruhe. Verwendet werden dürfen Mundarten, die in dieser Gegend vertreten sind. Auf die Sieger warten Preise im Wert von insgesamt 7000 Euro. Projekte von Schulklassen oder jungen Teilnehmern können auf einen Sonderpreis hoffen. tö

Info: Wettbewerbsbedingungen unter www.ak-heimatpflege-ka.de

