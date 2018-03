Held gibt Ämter auf

Anzeige

Mainz/Oppenheim.Der auch innerhalb seiner Partei umstrittene Oppenheimer Bürgermeister und Wormser Bundestagsabgeordnete Marcus Held (SPD) aus dem Wahlkreis Worms tritt nach Medienberichten von allen Ämtern in der Stadt zurück. „Herr Held hat sich entschieden, sein Amt als Bürgermeister und die damit verbundenen Ämter in der Stadt Oppenheim mit Wirkung zum 5. März niederzulegen“, teilte sein Berliner Anwalt Jan Hegemann gestern nach Berichten der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ und des Südwestrundfunks (SWR) in einem Schreiben mit.

Grund sei „der zunehmende Druck durch die öffentliche Berichterstattung und die Rücktrittsforderungen seiner Partei, dem Herr Held sich und seine Familie nicht länger aussetzen“ könne, hieß es demnach darin weiter.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt gegen den in Ludwigshafen geborenen Held wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit. Der Bundestag hat seine Immunität aufgehoben. Held hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sich krank gemeldet. Der Druck war zuletzt nochmals gestiegen nach Berichten über ein umstrittenes Grundstückgeschäft in Oppenheim. Helds Anwalt Hegemann war gestern für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Nach der Enthüllung des Immobiliengeschäfts sind sechs von zwölf SPD-Stadträten aus ihrer Fraktion ausgetreten. Darunter die Fraktionsvorsitzende Stephanie Kloos und ihr Stellvertreter Jörg Steinheimer.