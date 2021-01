Helfer für Pflegeheime gesucht

Gießen/Bad Hersfeld.Die Corona-Pandemie führt wegen zahlreicher Krankheitsfälle in Pflegeheimen teils zu personellen Engpässen. Mehrere Landkreise suchen mittlerweile Freiwillige, um Einrichtungen zu unterstützen, in denen sich Mitarbeiter infiziert haben, erkrankt oder in Quarantäne sind. So startete der Landkreis Hersfeld-Rotenburg in der vergangenen Woche einen erneuten „dringlichen“ Aufruf, weil eine Einrichtung in Bad Hersfeld Unterstützung brauche. „Gesucht werden Personen, die bereit sind, in dem betroffenen Heim auszuhelfen, sowie Fachpersonal aus dem Pflegebereich“, hieß es in der Mitteilung.

Bereits über 500 Meldungen

Auf den Aufruf hin hätten sich binnen knapp einer Woche acht Personen gemeldet, darunter auch examinierte Krankenpflegekräfte, sagte ein Sprecher des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Auch im Landkreis Gießen sind Freiwillige hochwillkommen. Um Hilfsbedarf und -angebote besser koordinieren zu können, hat der Landkreis einen Pflegepool ins Leben gerufen und dafür gezielt unter anderem die Justus-Liebig-Universität, die Arbeitsagentur sowie Vereine angesprochen, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Interessierte Bürger könnten sich melden und über ein Formular online registrieren lassen, sagte die Sprecherin weiter. Bis Mittwoch dieser Woche hätten sich darüber 520 Personen gemeldet. Ebenfalls über den Pool hatte der Landkreis auch 35 Studenten dafür gewonnen, ältere und hilfsbedürftige Menschen bei Fragen rund um ihre Corona-Impftermine zu unterstützen.

Das hessische Sozialministerium weist auf weitere Möglichkeiten hin, bei Bedarf Pflegekräfte zu rekrutieren – etwa durch personelle Verschiebungen in Einrichtungen mit Personalmangel, durch Hilfe von ambulanten Pflegediensten sowie durch die Rekrutierung von Leiharbeitnehmern über Personaldienstleister. In einzelnen Einrichtungen komme zudem die Bundeswehr unterstützend neben weiteren Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk oder dem Deutschen Roten Kreuz zum Einsatz. Weitere Möglichkeiten böten die Vermittlungsplattform „pflegereserve.de“ sowie ein Pool, über den das Land registrierte Medizinstudenten als Unterstützung vermittele.

Aus Sicht des Regierungspräsidiums Gießen ist es zudem vor allem auch einem überdurchschnittlichen Engagement nicht erkrankter Mitarbeiter zu verdanken, dass die Versorgung in den von größeren Corona-Ausbrüchen betroffen Einrichtungen gewährleistet werde. Die Einrichtungen würden durch die zuständigen Betreuungs- und Pflegeaufsichtsbehörden engmaschig begleitet, hieß es von der Behörde. Auch Maßnahmen wie eine vom Robert Koch-Institut empfohlene „Arbeitsquarantäne“ könnten dazu beitragen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Demnach wäre es sogar möglich, dass Mitarbeiter, die zwar positiv getestet, aber dennoch arbeitsfähig sind, infizierte Bewohner versorgen, wie das RP Gießen erläuterte.

Angemessene Bezahlung

Ein solches Vorgehen ist für die Liga der Freien Wohlfahrtspflege allerdings die letzte denkbare Maßnahme, stellt Michael Schmidt vom Vorstand der Liga klar. Grundsätzlich sehe man das Infektionsgeschehen und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen mit Sorge. Schon vor der Pandemie sei die Personalsituation auch wegen fehlender Fachkräfte angespannt gewesen, sagte Schmidt. Er geht davon aus, dass noch bis Ostern mit Corona-bedingten Engpässen gerechnet werden muss. Freiwillige Helfer seien deshalb gern gesehen und sollten für ihren Einsatz auch angemessen bezahlt werden, so Schmidt. Das Geld dafür sei dank des bundesweiten Schutzschirms Pflege vorhanden, aus dem die Mittel refinanziert werden könnten.

Zuletzt hatte ein Covid-19-Ausbruch ein Pflegeheim in Marburg stark getroffen, dort waren zeitweise fast alle der 41 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sowie mehr als 30 Mitarbeiter. Die Lage dort hatte sich nach Angaben des Landkreises Marburg-Biedenkopf zwischenzeitlich normalisiert. Größere Covid-19-Ausbrüche gab es zuletzt auch in einer Einrichtung in Lollar im Landkreis Gießen sowie in 15 Heimen im Vogelsbergkreis. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021