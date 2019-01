Hermann tritt die Bremse

Stuttgart.Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht beim Straßenbau Grenzen des Wachstums. „Die Baukonjunktur überhitzt“, warnte der Grünen-Politiker bei der Vorstellung seiner Bilanz mit Rekordausgaben von 1,5 Milliarden Euro für Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen im letzten Jahr. „Mein Rat ist: jetzt nicht noch mehr Geld zur Verfügung stellen. Das wäre kontraproduktiv“, trat er auf die Bremse und verwies auf die „erheblichen Preissteigerungen“. Da könne es leicht sein, dass man für mehr Geld weniger Straßen bekommt.

Auf den Straßen im Südwesten konnten 300 Millionen Euro mehr verbaut werden als 2017. Die Steigerung um ein Viertel resultierte vor allem aus der ersten Rate für den sechsstreifigen Ausbau der A 6 zwischen Wiesloch und Weinsberg. Die private Betreibergesellschaft erhielt kurz vor Weihnachten 168 Millionen Euro als Anschubfinanzierung.

1,2 Milliarden Euro flossen 2018 in Bundesstraßen und Autobahnen. 36 der rund 1000 Kilometer Autobahntrassen sowie sieben Brücken wurden saniert. Bei den Bundesstraßen wurden 219 der 4200 Kilometer erneuert. Zu den 2018 abgeschlossenen Projekten gehört der Neu- und Ausbau der B 33 zwischen Allensbach und Konstanz.

335 Millionen für Landesstraßen

Die Ausgaben für die 10 000 Kilometer Landesstraßen im Südwesten lagen bei 335 Millionen Euro und damit 7,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Allein für den Erhalt flossen 120 Millionen Euro. SPD-Verkehrsexperte Martin Rivoir warf der grün-schwarzen Regierung vor, sie kümmere sich „angesichts ihrer finanziellen Möglichkeiten weiterhin nur halbherzig um die eigenen Straßen“. Für Hermanns Warnung vor einer überhitzten Baukonjunktur habe er kein Verständnis.

Für das laufende Jahr kündigte Hermann eine Fortsetzung der Investitionsoffensive an. „Wir lassen da nicht nach und planen weiter auf hohem Niveau“, sagte er. Erstmals will das Land mit mehr Nachtbaustellen die Arbeiten beschleunigen. Bei fünf großen Projekten soll rund um die Uhr gearbeitet werden. Mit der Bauwirtschaft sei aus Kapazitätsgründen ein schrittweiser Ausbau vereinbart worden. Diese Art der Beschleunigung koste viel Geld. Deshalb werde in jedem Fall geprüft, „ob es sich lohnt“.

Für Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) stehen Erhalt und Ertüchtigung der bestehenden Straßeninfrastruktur im Vordergrund. „Das ist das Ergebnis einer konsequenten, strategisch ausgerichteten Verkehrspolitik“, betonte er. Sein Verkehrsminister wies darauf hin, dass sich das große finanzielle Engagement inzwischen auszahle. „Zum ersten Mal sind die Straßen auch besser geworden“, erläuterte er. Die Viertelnote im Bewertungssystem sei aber noch nicht viel.

Auch für Radwege gab Grün-Schwarz mehr Geld aus. 2018 waren es 15 Millionen Euro, nach 11,5 Millionen im Vorjahr. Seine Kritiker, die Hermann als Radfreund verspotten, wies er auf die großen Unterschiede hin. Der Radwegebau war in seiner Statistik unter „Sonstige Investitionen“ versteckt.

Lob bekam die Regierung vom Handwerkskammertag. „Die Wirtschaft ist erfreut, dass die Ertüchtigung der Straßeninfrastruktur in Baden-Württemberg deutlich vorankommt“, erklärte Präsident Wolfgang Grenke. Es reiche aber nicht, die Gelder für die Erhaltung von Landesstraßen und Brücken zu steigern, auch der Aus- und Neubau müsse vorangetrieben werden.

Hermann macht da wenig Hoffnung. „Die meisten Neubauprojekte sind Ortsumfahrungen im ländlichen Raum.“ In Städten würden bevorzugt große Achsen ausgebaut.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019