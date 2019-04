Herr des „Lebensministeriums“

Wiesbaden.In der neuen hessischen Landesregierung stellen die Grünen erstmals den Sozialminister. Für das bislang ausschließlich von SPD- und CDU-Politikern geführte Ressort haben sie mit ihrem Landesvorsitzenden Kai Klose ein politisches Schwergewicht benannt. Der gelernte Deutsch- und Sozialkundelehrer galt als einer der Architekten bereits der ersten schwarz-grünen Landesregierung 2014, für die er zusammen mit dem heutigen Innenminister und damaligen CDU-Generalsekretär Peter Beuth den Koalitionsvertrag mitentwarf. In seiner 100-Tage-Bilanz als Chef des Sozialressorts spricht der 45-Jährige gestern vom „Lebensministerium“, das von der Hebammenversorgung bis zur Palliativmedizin für alle Abschnitte zuständig sei.

Klose war vor seiner Bestallung zum Minister bereits 16 Monate Staatssekretär im Sozialministerium, wobei er als Kabinettsbevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung allerdings auf einen Teilbereich der weit gefächerten Zuständigkeiten konzentriert blieb. Mit der klassischen Sozialpolitik wie Gesundheit, Familie und Arbeit war er kaum befasst. Eine 100-Tage-Frist zur Einarbeitung in diese Felder war Klose nicht vergönnt: Kaum im Amt, fiel ihm der Psychiatrieskandal im Klinikum Frankfurt-Höchst vor die Füße. Das Team des Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff zeigte im Fernsehsender RTL Bilder aus der geschlossenen Station, die viele Menschen empörten: Ans Krankenbett gefesselte Patienten, ein rüder Umgangston des Pflegepersonals und Hygienemängel zwangen den Neu-Minister mit seiner Fachaufsicht über die psychiatrischen Kliniken zu schnellem Handeln.

Klose veranlasste, die lange überfälligen Besuchskommissionen für diese Krankenhäuser umgehend einzusetzen, auch wenn noch immer nicht alle Mitglieder dafür benannt worden waren. Regelmäßig werden jetzt Fachaufsichtsgespräche mit den Verantwortlichen der kommunalen Klinik in Höchst geführt, die Protokolle der Fixierung von Patienten werden derzeit umfassend ausgewertet, und am Montag nimmt ein Facharzt seine Tätigkeit als Gutachter auf. Sozusagen ins kalte Wasser geworfen, war der Grünen-Politiker schnell in diesem Thema „angekommen“. Und er hält sich mittlerweile auch in den anderen Feldern der klassischen Sozialpolitik für firm genug.

Für den 14. Mai hat Klose einen runden Tisch zum Thema Hebammenversorgung mit allen Akteuren in diesem Bereich einberufen. Er soll für bessere Arbeitsbedingungen und ein flächendeckendes Angebot der Geburtshilfe sorgen. Das noch unter seinem Vorgänger erarbeitete Behinderten-Gleichstellungsgesetz ist in der parlamentarischen Beratung, und mit dem Dialog-Forum Islam soll demnächst ein weiteres Gremium erstmals zusammenkommen und das Gespräch mit den muslimischen Religionsgemeinschaften sichern. Mit der Neufassung des Ladenöffnungsgesetzes, die den ewigen Gerichtsstreit über Sonntagsverkauf beenden soll, liegt indes noch eine große Herausforderung vor ihm. Das Amt des Parteivorsitzenden gibt er im Mai ab. Das fällt ihm nicht leicht, doch räumt er ein: „Das Amt hätte eh unter den vielen Aufgaben eines Sozialministers gelitten.“

