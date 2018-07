Herrenlos oder gefunden?

Anzeige

Städte und Gemeinden sehen sich nur teilweise in der Verantwortung: „Es wird häufig gesagt, die Kommune ist zuständig, das ist allerdings ein falsches Denken in der Öffentlichkeit“, sagte Daniela Maier vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Man sei zwar laut Gesetz für Funde zuständig – also verlorene oder entlaufene Tiere. „Doch manchmal ist fraglich, ob es überhaupt eine Fundkatze ist.“ Denn verwilderte Tiere seien herrenlos, die Kommune somit nicht zuständig. Diese Tiere bleiben oft sich selbst überlassen.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg lehnte die Stadt Reinheim beispielsweise die Annahme einer Fundkatze ab, weil das Tier keinem Eigentümer zuzuordnen war. Es fehlte ein Chip oder ein Halsband. Die Kommune unterstützt auch das örtliche Tierheim nicht mehr: Die Kosten von 13 000 Euro im Jahr stünden in keinem Verhältnis zur geringen Zahl der Fundtiere, heißt es. Der Landestierschutzverband kritisiert das Verhalten: „Reinheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist nur ein Beispiel für eine Kommune, die sich mit fadenscheinigen Argumenten aus der Verantwortung stiehlt“, sagte Faust-Schmidt.

Auch in Nordhessen ist der Konflikt schon eskaliert. Ein gutes Beispiel für die Situation der Tierheime sei die Wau-Mau-Insel in Kassel, sagte Karsten Plücker, Tierheimleiter und Vorsitzender des Bunds gegen Missbrauch der Tiere (BMT). Der Verein betreibt in Hessen drei Tierheime. „Das Hundehaus in Kassel muss neu gemacht werden“, erzählte Plücker. Doch statt Geld fürs Hundehaus auszugeben, müsse man die Rücklagen aufbrauchen, um Tiere zu füttern.

Plücker sieht das Problem bei den Kommunen im Landkreis, deren Tiere die Wau-Mau-Insel aufgenommen habe, obwohl die Zahlungen nicht die Kosten deckten. Ein Tierheim brauche pro Jahr und Einwohner von einer Großstadt einen Euro, bei kleineren Kommunen 50 bis 90 Cent, um kostendeckend zu arbeiten. „Die meisten zahlen aber weniger oder gar nicht“, sagte der BMT-Vorsitzende.

Unterstützung durch Erbschaften

Die Finanzierung der Tierheime laufe mittlerweile zu 50 Prozent über Erbschaften, die Unterstützer hinterließen. Plücker hat die Fundtierverträge mit vielen Kreiskommunen gekündigt und nimmt keine Tiere mehr an. Die Forderungen von Wau-Mau seien „außerhalb jeglicher Diskussion gewesen“, sagte indes Michael Steisel, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis. Wo die Fundtiere nun hinkommen, kann er nicht sagen. Jede Gemeinde habe da eigene Möglichkeiten. Laut dem Landestierschutzverband landen viele Fundtiere am Ende doch in den Tierheimen. Die Tierschutzvereine würde sich ein Herz fassen – auch ohne Fundtiervertrag.

