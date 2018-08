Hessen auf Platz zehn

Anzeige

Wiesbaden/Köln.Das hessische Bildungssystem landet bei einem deutschlandweiten Vergleich laut einer aktuellen Studie lediglich im unteren Mittelfeld. In dem gestern veröffentlichten Bildungsmonitor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln landet Hessen auf dem zehnten Platz der 16 Bundesländer – und folgt damit direkt auf Rheinland-Pfalz. Hessen macht im Bezug zur Vorjahresanalyse einen Rang gut, im Fünfjahresvergleich stagniert es.

Nachholbedarf sehen die Forscher unter anderem beim Fremdsprachenunterricht an Grundschulen und beruflichen Schulen sowie bei der Schüler-Lehrer-Relation in der Sekundarstufe I. Unterdurchschnittlich seien außerdem die Bildungsausgaben für die Grundschulen. Lob gibt es dagegen dafür, dass relativ wenige ausländische Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen und dass in Kitas verhältnismäßig viele Betreuerinnen einen akademischen Abschluss haben.

Stand der Digitalisierung geprüft

Das Institut untersucht im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft seit 2004, inwieweit die Bundesländer Bildungsarmut reduzieren, zur Fachkräftesicherung beitragen und so das wirtschaftliche Wachstum fördern. Den ersten Platz belegt Sachsen, gefolgt von Thüringen und Bayern. Schlusslichter sind Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Die Wissenschaftler warfen in diesem Jahr speziell einen Blick auf die Digitalisierung. Hier wurde Hessen mit „durchschnittlich“ bewertet. In die Analyse einbezogen wurden unter anderem die IT-Ausstattung von Schulen und die Kompetenz von Lehrern. lhe