Hessen bereitet die größte Impfaktion des Landes vor

Wiesbaden.Es ist die größte Impfaktion in der Geschichte des Landes Hessen: Rund vier Millionen Mal sollen – wahrscheinlich bis zum Herbst kommenden Jahres – Menschen mit dem lange ersehnten Serum gegen das Coronavirus geimpft werden. Am Montag sind die Vorbereitungen dafür in die heiße Phase gegangen.

Mit einem „Einsatzbefehl“ der Landesregierung wurden alle 26 hessischen Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, bis zum 11. Dezember jeweils mindestens ein Impfzentrum einzurichten. Wenn der Bund voraussichtlich wenige Tage später die ersten Impfdosen an das Land ausliefert, sollen sie sofort die Arbeit aufnehmen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der die hessische Impfstrategie mit Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden vorstellte, spricht von einer historischen Herausforderung, ist aber zuversichtlich, sie bestehen zu können.

Noch ist kein Impfstoff zugelassen, und es bleibt auch offen, wie viel Impfdosen der Bund dem Land Hessen zur Verfügung stellt. Die Planung geht aber von den Umfragen aus, nach denen sich etwa zwei Drittel der Menschen gegen die bisweilen tödliche Krankheit Covid-19 impfen lassen wollen. Das entspräche rund vier der gut sechs Millionen Hessen.

Hohe Beteiligung erforderlich

Da jeweils zwei Impfungen nötig sind, errechnet sich daraus die Zahl der insgesamt acht Millionen Impfungen, für die das Land acht bis neun Monate veranschlagt. Bouffier warb noch einmal eindringlich für die Teilnahme an dem freiwilligen Impfprogramm und versicherte erneut, dass keine Impfpflicht geplant ist. Nur bei einer entsprechenden Beteiligung werde die sogenannte Herdenimmunität erreicht, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern kann. Dann bestehe die Chance, nach der Pandemie schrittweise ins normale Leben zurückzukehren.

In den größeren Städten werden voraussichtlich zwei Impfzentren eingerichtet, so dass sich deren Zahl landesweit auf etwa 30 belaufen soll. Die Impfung ist kostenlos, die Zentren sollen sieben Tage in der Woche von jeweils 7 bis 22 Uhr geöffnet sein und so jeweils 1000 Impfungen ermöglichen, in ganz Hessen also etwa 30 000 täglich.

Alle in Frage Kommenden werden dazu mit einer Einladung zu einem bestimmten Termin angeschrieben, der nicht geändert werden kann. Da vor allem am Anfang nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehen wird, werden dabei Prioritäten gesetzt. Zuerst werden die besonders vulnerablen Gruppen eingeladen, also ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen, dann die Beschäftigten in Gesundheitswesen und Pflege wie vor allem Krankenhäuser und Altenheime.

Die Einladungen werden nach den Worten von Innenminister Beuth in einem automatisierten Verfahren ähnlich wie bei den Wahlbenachrichtigungen verschickt. Das dürfte in den jeweiligen Altersgruppen einfacher sein als bei Menschen mit Vorerkrankungen. Über deren Auswahlverfahren werde noch mit der Ärzteschaft gesprochen, hieß es dazu nur.

Für Impfwillige, die nicht so einfach die Zentren aufsuchen können, wird es auch mobile Impfteams geben, die unter anderem in den Altenpflegeheimen zum Einsatz kommen. Bei der Logistik zur Einrichtung der Impfzentren selbst sollen auch die Bundeswehr, Feuerwehren und der Katastrophenschutz helfen. Die Zahl der benötigten Ärzte wird hessenweit auf 4000 bis 5000 geschätzt, hinzu kommen weitere Tausende Helfer aus dem medizinischen Fachpersonal.

Erst ein Aufklärungsgespräch

Vor jeder Impfung sieht das Gesetz ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt vor, bei dem es auch um die individuelle Krankengeschichte geht. Die Impfung selbst können dann Fachangestellte vornehmen. Bei den Medizinern sollen auch Betriebsärzte und pensionierte Ärzte gefragt werden.

Bouffier ließ keinen Zweifel daran, dass die Ministerpräsidenten bei der nächsten Schaltrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch die geltenden Beschränkungen verlängern werden. Da das gesetzlich nur für vier Wochen geht, müsse dann um Weihnachten herum ein neuer Beschluss gefasst werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.11.2020