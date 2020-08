Hessen braucht Wohnraum

Wiesbaden.Die Einwohnerzahl in Hessen wächst nur bescheiden, aber der Bedarf an neuen Wohnungen ist dennoch immens: 367 000 werden bis zum Jahr 2040 zusätzlich benötigt, wie aus einer neuen Bedarfsprognose des Instituts für Wohnen und Umwelt in Darmstadt hervorgeht. Das bedeutet: Jedes Jahr müssen 16 000 Wohnungen hinzukommen, wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag bei der Vorstellung der Prognose in Wiesbaden sagte.

Und der Bedarf ist höchst ungleich verteilt: Während die Bevölkerungszahl in Nord- und Mittelhessen abnimmt, werden im Süden des Landes und hier vor allem im Rhein-Main-Gebiet noch viel mehr Wohnungen benötigt als andernorts. Da trifft es sich gut, dass Al-Wazirs Idee vom „Großen Frankfurter Bogen“ inzwischen bei den betroffenen Kommunen auf wachsende Gegenliebe stößt.

Bis zu 200 000 Wohnungen erhofft sich der Grünen-Politiker von einem verstärkten Bau in 55 Kommunen, die allesamt maximal eine halbe Stunde per Bahn vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt sind und damit als weites Einzugsgebiet der größten und wirtschaftlich stärksten hessischen Stadt gelten können.

30 Städte und Gemeinden von Wöllstadt in der Wetterau im Norden bis Zwingenberg an der Bergstraße im Süden sowie von Niedernhausen bei Wiesbaden im Westen bis Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) im Osten haben sich bislang per Unterschrift zum Mitmachen verpflichtet. Zum Teil haben sie auch schon sehr konkrete Vorstellungen über ihre Bauvorhaben, wie der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sowie die kommunalpolitisch Verantwortlichen aus Hanau, Karben und Erzhausen bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Minister deutlich machten.

Deutlicher Nachholbedarf

Der Vorteil für sie: Das Land Hessen gewährt deutlich höhere Fördersätze als üblich und übernimmt auch die Kosten der erforderlichen Machbarkeitsstudien. Nach der Prognose fehlen allein 83 Prozent der in den nächsten beiden Jahrzehnten zu bauenden Wohnungen im Regierungsbezirk Darmstadt. Die Bevölkerungszahl wird demnach bis 2040 zwar hessenweit lediglich um rund 60 000 auf 6,34 Millionen Menschen steigen. Zu dem ungleich höheren Bedarf an Wohnungen tragen den Worten Al-Wazirs zufolge aber mehrere Faktoren bei: Da ist zum einen die demografische Entwicklung: Die Männer und Frauen leben länger und bleiben entsprechend auch länger in ihren Wohnungen. Hinzu kommt ein deutlicher Nachholbedarf, denn gerade in den großen Städten gibt es schon seit einiger Zeit eine Knappheit vor allem an bezahlbaren Wohnungen. Und dann gibt es noch den Trend zu immer kleineren Haushalten – von Singles bis zu Kleinstfamilien. Bis 2040 werden nach Berechnungen des Instituts im Durchschnitt weniger als zwei Personen in einer Wohnung leben.

Die Corona-Pandemie hat dagegen nicht so viel verändert. Zwar verringern die dadurch verursachten Wirtschaftsprobleme und weniger Arbeitsplätze etwas den Druck auf die Ballungsräume, erfordern andererseits aber erst recht ein größeres Angebot bezahlbarer Wohnungen. So will Karben, wo mit dem Brunnenquartier die letzte Lücke in der Innenstadt geschlossen werden soll, nach den Worten von Bürgermeister Guido Rahn (CDU) auch gezielt Wohnraum für mittlere Einkommen fördern.

Im südhessischen Erzhausen erhofft sich Bürgermeisterin Cornelia Lange mit dem geplanten neuen Wohngebiet „Die vier Morgen“ einen Bevölkerungszuwachs von acht Prozent. In Darmstadt will OB Partsch vor allem ehemalige US-Kasernengelände bebauen, ohne Natur zu verbrauchen. Und in Hanau hofft Planungsamtsleiter Martin Bieberle in den Siedlungserweiterungsflächen mit Hilfe der Landeszuschüsse auf relativ günstige Quadratmeter-Preise.

