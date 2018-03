„Hessen ist grüner geworden“

Anzeige

Kai Klose: Dazu kommt natürlich Gesellschaftspolitik, zum Beispiel Integration und Antidiskriminierung. Wir haben die Richtung der Politik verändert. Wir haben etwas begonnen, sind aber noch lange nicht fertig. Wir haben dafür gesorgt, dass die offene Gesellschaft in Hessen ein hoher Wert ist. Hier werden Menschen nicht diskriminiert, sondern integriert. Alle sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Ein Punkt, bei dem die Basis nicht mitgezogen hat, ist das Verfassungsschutzgesetz, da hat die Landesmitgliederversammlung bei der Überwachung der Telekommunikation eingehakt. Wie gehen Sie damit um?

Dorn: Natürlich bleiben bei solchen schwierigen Themen Diskussionen nicht aus. Auf dem Parteitag war das eine konstruktive Diskussion, und auch die Kritiker sehen, dass im Gesetz viele Verbesserungen stehen wie die Regelungen für V-Leute oder die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Im Landtag gab es eine sehr umfassende Anhörung dazu, zu der bewusst viele kritische Stimmen eingeladen wurden. Kein Gesetz geht so aus dem Landtag heraus, wie es hineingekommen ist. Wir sind in sehr intensivem Austausch mit den Kritikern, aber auch mit der CDU.

Klose: Das ist ja ein Klassiker: die angemessene Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren. Da schaut eine Bürgerrechtspartei wie wir mit einer anderen Perspektive drauf als die Union. Das ist gleichzeitig genau die Chance dieser Koalition, dass wir die Dinge dann ausdiskutieren und am Ende zu einer Lösung kommen, die auch für die Bürgerinnen und Bürger am besten ist.

Wenn alles so gut läuft in der Koalition, warum bekennt man sich dann nicht auch im Wahlkampf zu dieser Zusammenarbeit mit der Union und sagt: Wir würden sie gerne fortsetzen?

Klose: Zu den Erfolgen dieser Koalition bekennen wir uns selbstverständlich. Aber wir machen es genauso wie vor fünf Jahren auch: Wir kämpfen für grüne Inhalte und entscheiden nach der Wahl, mit wem wir möglichst viele grüne Inhalte durchsetzen können. Das ist zunächst einmal eine banal mathematische Frage, im nächsten Schritt aber eine inhaltliche. Das Entscheidende ist: Wer sich das Gewurstel wie in Berlin ersparen und keine Groko in Hessen will, muss die Grünen möglichst stark machen.

Wenn Sie vor allem auf Inhalte setzen: Gibt es ein thematisches Projekt, das Sie in der nächsten Wahlperiode umsetzen wollen?

Dorn: Wir sind mitten in der Erstellung des Landtagswahlprogramms. Noch ist nichts beschlossen, aber natürlich gibt es Kernthemen, bei denen wir schon viel erreicht haben, aber noch mehr vorhaben. So müssen wir beim Klimaschutz noch weiter gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Da ist die Verkehrswende, wo wir weitere Schritte unternehmen wollen, um den Nahverkehr so attraktiv wie möglich zu machen. So erwägen wir beispielsweise ein Seniorenticket für ganz Hessen nach dem Vorbild des Schülertickets. Aber auch beispielsweise die Agrarwende wird weiter wichtig sein.

Wenn es nach der Wahl für zwei Parteien nicht reichen sollte, wer käme noch als Koalitionspartner infrage? Wie ist es mit der SPD, ist das Verhältnis zu ihr so zerrüttet?

Dorn: Die jüngsten Umfragen haben ja Zweierkoalitionen durchaus in Reichweite erscheinen lassen. Und zur SPD: Nein, da sind keine Verhältnisse zerrüttet. Wir haben gute Gesprächskontakte zu allen Fraktionen im Landtag. Doch wir gehen eigenständig in den Wahlkampf.

Und wie sieht es mit der FDP aus?

Klose: Es gibt Gesprächsfäden zu allen Fraktionen im Landtag, auch zur FDP. Der Weg erscheint aufgrund deren energiepolitischem Dogmatismus aber weit, und in Berlin changiert die FDP ein wenig zwischen gedämpftem Rechtspopulismus und gelegentlichen Versuchen, an alte Traditionen anzuknüpfen. Ich nehme die FDP augenblicklich eher als unsichere Kantonisten wahr, deshalb ist das eine Frage, die sich eher an die FDP richten muss, welche Perspektive sie für sich sieht.

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.03.2018