Hessen kommt bei Energiewende voran

Wiesbaden.„Grün wirkt“ hat die Partei schon vor Beginn des Landtagswahlkampfs in Hessen als Slogan gewählt. Bei der Energiebilanz von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wurde die Parole gestern nicht laut, schließlich trat der Spitzenmann der Grünen dabei als Amtsträger auf. Sie hätte aber gut gepasst, denn die Energiewende hat in seiner Zeit als zuständiger Minister tatsächlich an Fahrt aufgenommen. So hat sich Hessen nach seinen Angaben inzwischen vom Schlusslicht beim Ausbau der erneuerbaren Energien in die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet.

Aber auch bei der Drosselung des Energieverbrauchs und dem Streben nach mehr Energieeffizienz ist das Land nach den von ihm vorgelegten Zahlen vorangekommen. Doch räumt Al-Wazir selbst ein: Das alles reicht noch nicht, weitere Anstrengungen sind nötig. Der Eindruck, dass der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten sei, ist nach Angaben des Grünen-Politikers falsch. Im vergangenen Jahr seien in Hessen 94 Anlagen mit einer Leistung von 280 Megawatt neu errichtet worden. Im Bundesvergleich stehe das Land damit erstmals auf Platz sechs.

Wieder aufwärts

Allein die in den vergangenen vier Jahren installierten Windenergieanlagen erzeugen nach Angaben des Ministers Strom für mehr als 550 000 Haushalte. Und fürs laufende Jahr seien bereits weitere 108 Windenergieanlagen genehmigt worden. Insgesamt „haben wir die installierte Windkraft in dieser Legislaturperiode verdoppelt“, rühmt sich Al-Wazir. Wieder aufwärts geht es nach seiner Bilanz auch mit der Solarenergie, die wegen der vom Bund verfügten Kürzungen bei den Fördergeldern 2015 stark eingebrochen war. Doch im vergangenen Jahr stieg die Leistung der Photovoltaikanlagen im Vergleich dazu landesweit wieder um 79 Prozent und damit deutlich stärker als das Plus von nur 27 Prozent im Bundesdurchschnitt. „Die Trendwende ist geschafft“, verkündet der Minister stolz.