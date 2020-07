Hessen lockert weiter

Wiesbaden.Die hessische Landesregierung beschließt umfangreiche Corona-Lockerungen. „Die Infektionsraten sind weiterhin niedrig“, begründete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden den Schritt. Dies sei ein entscheidendes Kriterium, um weitere Öffnungsschritte ab Montag und in der darauffolgenden Woche vorzunehmen.

Bei Veranstaltungen wie Messen oder Konzerten sowie in Theatern und Kinos wird die Fünf-Quadratmeter-Regel für Sitzplätze und die Zehn-Quadratmeter-Regel für Stehplätze aufgehoben. Grundsätzlich gilt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Auch der Besuch von Sportveranstaltungen und -wettkämpfen ist unter Einhaltung der Drei-Quadratmeter-Regel und eines Hygienekonzeptes wieder möglich.

Die Zehn-Quadratmeter-Regel für Geschäfte wird ebenfalls aufgehoben. Der verpflichtende Mindestabstand von 1,5 Meter bleibt aber bestehen. Das Grillen und Picknicken in der Öffentlichkeit ist grundsätzlich wieder erlaubt.

Ab dem 15. Juli sind Besuche in Rehakliniken uneingeschränkt möglich. In Krankenhäusern darf der Patient in den ersten sechs Tagen insgesamt zwei Besuche empfangen. Pro Besuch dürfen zwei Personen kommen. Ab dem siebten Tag darf täglich Besuch von zwei Personen empfangen werden. Behinderteneinrichtungen dürfen von allen Bürgern betreten werden, sofern sie gesund sind und keinen Kontakt zu Corona-Patienten hatten. lhe

