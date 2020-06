Hessen mit warmen Temperaturen in den Sommer gestartet

Offenbach.Nach einem deutlich zu warmen Frühling ist der Sommer in Hessen überdurchschnittlich warm gestartet. Wie aus der vorläufigen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht, betrug die Durchschnittstemperatur im Juni 16,6 Grad. Das sind 1,4 Grad mehr als der Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Auch die Sonne schien mit 200 Stunden rund acht Stunden mehr als durchschnittlich, wie der DWD mitteilte. Laut Prognose wird das Wetter diesen Mittwoch ziemlich wechselhaft. Am Nachmittag sei mit Gewittern zu rechnen. Dabei könne es Starkregen und Hagel geben. Der Trend setzt sich in der Nacht auf Donnerstag erst einmal fort. Am Donnerstag muss nur noch mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Auf dem Bild sind Wolken über Frankfurt zu sehen. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.07.2020