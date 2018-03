Hessen plant Sanierung

Anzeige

Hofgeismar.Nach jahrelangem Streit zwischen den Pächtern und dem Land Hessen ist die Zukunft der Sababurg bei Hofgeismar (Landkreis Kassel) unklar.

Bis zum 8. April solle der Betrieb auf dem Dornröschenschloss noch weitergehen, erklärte Betreiber Günther Koseck, Geschäftsführer der Dornröschenschloss Sababurg GmbH. Ende April könnte die Burg an das Land Hessen zurückgegeben werden. Was aus der Touristenattraktion mit Hotel und Restaurant wird, ist ungewiss: Das Land plant eine Sanierung und will zunächst zumindest eine Außengastronomie weiterbetreiben. Dafür fehlt aber ein Pächter.

Fast 60 Jahre verpachtet

Die Sababurg ist ein Markenzeichen Nordhessens. Sie war fast 60 Jahre an Kosecks Familie verpachtet und wurde von ihr als Dornröschenschloss bekannt gemacht. Das Land Hessen kündigte den Pächtern im Jahr 2015 wegen der Sanierung der Burg. Die Familie wehrte sich dagegen. Im vergangenen Jahr schien der Streit durch eine Einigung mit dem Pächterehepaar beigelegt.