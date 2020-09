Hessen probt am Donnerstag den Ernstfall

Wiesbaden.In Hessen heulen am kommenden Donnerstag um 11 Uhr die Sirenen. Hintergrund ist der erste bundesweite Probealarmtag seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren, wie Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden ankündigte. Auch andere Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall wie Durchsagen per Lautsprecher und in Radio oder Fernsehen, Mitteilungen über soziale Medien und Warn-Apps sowie digitale Werbetafeln sollen zum Einsatz kommen. „Der Aktionstag wird dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen“, sagte Beuth. „Die Hessinnen und Hessen sollen durch die Probewarnung deren Funktion und die Abläufe kennenlernen, um im Ernstfall die Warnmeldungen richtig wahrnehmen zu können.“ lhe

