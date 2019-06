Hessen-SPD unterstützt Karliczek

Wiesbaden.Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag setzt sich für eine Mindestvergütung für Auszubildende ein. Sie fordert von der Landesregierung, sich im Bundesrat für eine entsprechende Gesetzesreform auszusprechen. „Senden Sie ein Signal, dass dieses Haus sich das Anliegen zur eigenen Sache macht“, sagte der ausbildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Frank-Tilo Becher, am Dienstag.

Nach Plänen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sollen Azubis von 2020 an im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat erhalten. Damit gäbe es erstmals eine gesetzliche Untergrenze für die Vergütung von Azubis. Das Bundeskabinett hatte dies Mitte Mai beschlossen.

Ausnahmen möglich

Die Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr soll jährlich steigen: Wer 2021 seine Lehre beginnt, soll mindestens 550 Euro bekommen, 2022 sollen es 585 Euro sein, im Jahr darauf 620 Euro. Im zweiten Ausbildungsjahr soll sich die Mindestvergütung um 18 Prozent erhöhen, im dritten um 35 Prozent. Allerdings sollen die Tarifpartner auch nach unten von den neuen Untergrenzen abweichen können. Für an einen Tarif gebundene Unternehmen sollen so in bestimmten Regionen oder Branchen andere Vergütungen gelten können.

Oberhalb des gesetzlichen Mindeststandards bleibe es Sache der Tarifpartner, nach Branchen und Regionen differenzierte und angemessene Ausbildungsvergütungen zu vereinbaren, erklärte Sabine Bächle-Scholz, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der hessischen CDU-Landtagsfraktion. lhe

