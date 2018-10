Hessen unter dem Bundesschnitt

Wiesbaden.Der Ausbau von Kita-Plätzen geht in Hessen zwar voran, der Anteil der betreuten Kleinkinder liegt aber weiter unter dem Bundesschnitt. Die Quote betrug 30,6 Prozent am Stichtag 1. März 2018, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Der bundesweite Schnitt lag bei 33,6 Prozent. In hessischen Kitas, bei Tagesmüttern oder Tagesvätern wurden zum Stichtag 55 523 Kinder betreut. Die meisten von ihnen waren zwei Jahre alt (56,7 Prozent). Ein Drittel war ein Jahr alt, und 2,2 Prozent waren noch jünger. Im März 2017 hatte die Betreuungsquote in Hessen noch 30,2 betragen.

In Baden-Württemberg werden 93 412 (29,1 Prozent) der Kinder unter drei Jahren in Kitas und von Tagesmüttern- und vätern betreut. An der Spitze der Betreuungsquote 2017 lagen die Stadtkreise Heidelberg (45,4) und Freiburg (42,1). lhe

