Hessen verschärft dezent

Wiesbaden.Der Corona-bedingte „Lockdown light“ im November war nach Einschätzung von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bisher durchaus erfolgreich. Immerhin sei der explosionsartige Anstieg der Zahl an Neuinfektionen gestoppt, und ohne die Beschränkungen wäre das Gesundheitssystem wohl schon zusammengebrochen, pflichtet ihm auch sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) bei. Doch leider gibt es trotz allem noch viel zu viele Neuansteckungen mit dem Virus und vor allem mehr Todesfälle denn je seit Beginn der Pandemie. Bouffiers Fazit: „So, wie es ist, kann es nicht bleiben.“

Folglich beschloss das hessische Corona-Kabinett am Donnerstag nicht nur die Verlängerung der Maßnahmen bis mindestens 20. Dezember, sondern in einzelnen Punkten eine weitere Verschärfung. Dies betrifft vor allem die Reduzierung der privaten Kontakte und die Regulierung der Kundenströme in Einkaufszentren und Warenhäusern.

Keine zwölf Stunden nach Ende der stundenlangen Beratungen der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kamen die zuständigen Minister der Landesregierung gestern Morgen in Wiesbaden zusammen, um die hessischen Verordnungen entsprechend anzupassen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern schlägt das schwarz-grün regierte Hessen dabei weiter einen eher vorsichtigen Kurs ein.

So bleibt in den Schulen im Wesentlichen alles beim Alten, der Präsenzunterricht hat im Interesse der Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern weiter Vorrang. Und für die jetzt vereinbarte Beschränkung privater Treffen belässt es die Landesregierung in den Wohnungen bei einer „dringenden Empfehlung“, eine Durchsetzung rechtlich bindender Regelungen in dem besonders geschützten Bereich lehnt sie nach den Worten Bouffiers ab.

Restaurants bleiben zu

Im öffentlichen Bereich sind aber auch in Hessen ab Dienstag, 1. Dezember, nur noch Zusammenkünfte von höchstens fünf Personen aus zwei verschiedenen Hausständen erlaubt, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Damit auch auf mehrere Wohnorte verteilte Familien zusammen Weihnachten feiern können, wird die Regel aber für die Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Personen gleich aus wie vielen Hausständen treffen, die Kinder wieder nicht mitgerechnet.

Überraschend kündigte Bouffier gestern an, dass Teilnehmer an solchen Feiern auch neben Geschäftsreisenden in den Hotels aufgenommen werden dürfen. Geschlossen bleiben dagegen auch zwischen Weihnachten und Neujahr die Gaststätten. Weil nach dem neuen Bundesgesetz Verordnungen aber immer nur für maximal vier Wochen erlassen werden können, werden alle Regelungen zu Weihnachten und Neujahr formell erst Mitte Dezember beschlossen. Das gilt auch für Silvesterfeuerwerke. Inhaltlich ist aber schon klar, dass Feiern auf öffentlichen Plätzen nicht zugelassen werden, während im privaten Bereich – wie zum Beispiel in Gärten – geböllert werden darf.

Nur eine Schule geschlossen

Die zweite wesentliche Verschärfung in Hessen betrifft Einkaufszentren und Läden mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmeter. Dort dürfen künftig nur noch so viele Kunden eingelassen werden, dass pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. In allen anderen Geschäften bleibe es bei der bisherigen Regelung von zehn Quadratmetern pro Kunde.

Die Forderungen, nach einem Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht an den Schulen wies Bouffier zurück. Nur bei persönlicher Anwesenheit der Schüler könnten ein nennenswerter Unterrichtsausfall und Nachteile für Kinder verhindert werden, die zu Hause keine Hilfe der Eltern bekämen. Die Infektionszahlen in den Schulen lägen bei 0,1 Prozent der Schüler und 0,32 Prozent der Lehrkräfte, und in Hessen sei derzeit nur eine Schule coronabedingt geschlossen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020